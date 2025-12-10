5.1 C
Bancul Zilei

De Gazeta de Sud

Anul trecut, de Haloween, am strigat la nevastă-mea:

  • Iubito, e o vrăjitoare la uşă. Deschid?
  • Deschide-i, dă-i nişte dulciuri şi trimte-o dracului la plimbare!
    Aşa am făcut şi de atunci soacră-mea nu mai vorbeşte cu mine.

Ierarhia unei firme:
Boss-ul: Directorul firmei
Boss-umflata: Secretara.
LimbBoss-ul: Purtătorul de cuvânt.
ScârBossu-ul: contabilul-șef
GheBoss-ul: Muncitorul.

Un bătrânel de 80 de ani o întreabă pe soţia lui:

  • Ce e, dragă, eşti geloasă că alerg după fete tinere?
  • Ba deloc, răspunde soţia. Şi câinii aleargă după maşini, dar asta nu înseamnă că şi pot să le conducă.

