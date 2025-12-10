Bancul Zilei

Anul trecut, de Haloween, am strigat la nevastă-mea:

Iubito, e o vrăjitoare la uşă. Deschid?

Deschide-i, dă-i nişte dulciuri şi trimte-o dracului la plimbare!

Aşa am făcut şi de atunci soacră-mea nu mai vorbeşte cu mine.

Ierarhia unei firme:

Boss-ul: Directorul firmei

Boss-umflata: Secretara.

LimbBoss-ul: Purtătorul de cuvânt.

ScârBossu-ul: contabilul-șef

GheBoss-ul: Muncitorul.

Un bătrânel de 80 de ani o întreabă pe soţia lui: