Bancul zilei

Doi bărbaţi stăteau la taclale.
- De vreo şase luni m-am lăsat de jocurile de noroc, de vreo patru luni m-am lăsat de băut. De vreo două luni nu mai fumez şi ieri am intentat divorţ soţiei.
- Păi cu soţia ce-ai avut?
- Mi-am dat seama că nu merită ea aşa un bărbat perfect cum am devenit eu…
Două blonde citind „Codul bunelor maniere“ discută:
- Uite, fată, ce scrie aici: „În societate trebuie să afişaţi un comportament decent“. Ce înseamnă asta?
- Nu ştiu fată, dar de cenţi să fie ei, noi suntem de euro şi dolari!