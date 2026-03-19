Bancul zilei

Se întâlnește un dirijor cu Dumnezeu Dirijorul:
Doamne… ajută-mă să devin cel mai bun dirijor!
Dumnezeu îl întreabă:
Fiule, ţi-ar plăcea să fii dirijorul corului meu de îngeri și cei mai buni compozitori precum Mozart, Beethoven, Schubert să scrie pentru tine?
Dirijorul:
Ar fi cel mai extraordinar lucru!
Dumnezeu:
Pregătește-te, mâine la 10 ai prima repetiţie!
O bătrânică își strigă pisica:
-Pis, pis, pis…
Pisica îi răspunde:
-Pace şi ţie, mamaie.
– Cum va numiţi?
– Po-po-popă Mă-mă-marin.
– Sunteţi bâlbâit?
– Nu, tata a fost, iar funcţionarul era un dobitoc…