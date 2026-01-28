Apartamentul tău la mare te așteaptă: alege să trăiești într-un complex rezidențial premium în Mamaia Nord

Dacă ești în căutarea unui stil de viață exclusivist, într-o locație atractivă din România, așa cum este litoralul Mării Negre, avem o veste bună pentru tine. Descoperă AXXIS Nova Resort & SPA, un complex rezidențial și hotelier de lux aflat pe Bulevardul Mamaia Nord, care îți oferă cadrul perfect pentru o viață liniștită aproape de mare.

Bucură-te de propria oază de liniște, alegând dintr-o gamă variată de apartamente moderne și spațioase, în care poți locui permanent, în care poți investi pe termen lung sau în care îți poți petrece vacanțe memorabile.

Apartamente moderne cu vedere la mare

AXXIS Nova Resort & SPA este un proiect imobiliar ambițios, construit pe un teren de peste 50.000 m², cu acces la o plajă Blue Flag – AXXIS Beach – de circa 20.000 m², administrată privat și având numeroase spații verzi. Complexul va fi format din șase clădiri rezidențiale high-end și un hotel de 5 stele, care va fi deschis tot timpul anului, oferind facilități premium și un stil de viață complet integrat.

Primul imobil finalizat, Blocul Madrid este deja dat în folosință, fiind deja „acasă” pentru mulți proprietari.

Cel de-al doilea imobil care va fi finalizat în curând, Blocul Monte Carlo, se construiește în ritm susținut. Acesta din urmă va oferi 191 de unități locative (apartamente cu 2 și 3 camere, studiouri, precum și penthouse-uri), toate proiectate să ofere o panoramă spectaculoasă la mare, cu terase spațioase dotate cu piscine și jacuzzi private.

Apartamentele se vor preda complet finisate, fiind compartimentate inteligent, acestea dispunând de aer condiționat în fiecare cameră și încălzire prin pardoseală. Intră pe axxisnova.ro și descoperă unitățile locative disponibile, care îți pot deveni refugiu de relaxare la malul mării!

Un complex de lux deservit de o gamă variată de facilități moderne

Complexul AXXIS Nova Resort & SPA are la bază un concept integrat, ceea ce înseamnă că rezidenții primesc mai mult decât un simplu apartament și anume un stil de viață exclusivist. Ai parte de un adevărat ecosistem rezidențial în care locuirea, petrecerea timpului liber și facilitățile sunt reunite într-un singur spațiu coerent.

Poți să te bucuri astfel de numeroase avantaje, nu numai pe timpul sezonului estival, ci tot timpul anului:

SPA-uri luxoase și piscine încălzite

Restaurante și cafenele

Galerie comercială

Working hub

Locuri de joacă pentru copii

Terenuri de sport și zonă pentru sporturi nautice

Centru de fitness

Parcări subterane

În plus, complexul îți oferă și posibilitatea de a investi în apartamente premium cu vedere la mare. Mulțumită poziționării privilegiate, în zona Mamaia Nord, aproape de numeroasele atracții ale litoralului, beneficiezi de posibilități de închiriere pe termen scurt sau lung.

Descoperă un loc care îți oferă echilibrul ideal între design modern, spațiu generos, confort desăvârșit și starea de bine pe care o dorești.

Alege-ți noua locuință exclusivistă de la mare și bucură-te de un stil de viață așa cum ai visat. Programează o vizionare pentru a afla mai multe informații despre complex și a descoperi viitoarea ta locuință care te așteaptă pe litoral!