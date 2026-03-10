TMS în psihiatrie: când se ia în calcul și ce se știe sigur

Stimularea magnetică transcraniană (TMS) este o procedură noninvazivă revoluționară, de mare ajutor în cazul afecțiunilor mintale.

Se poate spune că este o opțiune modernă de terapie , care poate veni cu informații suplimentare în tratarea unei anumite situații medicale. Avantajul este că nu presupune durere sau administrarea unor medicamente, este ușor de realizat și poate contribui la stabilirea unui plan de tratament personalizat. În articolul de mai jos poți afla o serie de date despre ceea ce presupune TMS, când și de ce se efectuează și în ce cazuri se recomandă.

Ce este stimularea magnetică transcraniană (TMS)

TMS este o inovație a medicinei moderne. Aceasta este adesea descrisă drept o punte între neuroștiință și psihiatrie, o metodă care nu presupune medicamente și nici anestezie, dar care influențează direct activitatea cerebrală. Stimularea magnetică transcraniană utilizează impulsuri magnetice ca să stimuleze anumite regiuni ale creierului implicate în reglarea emoțiilor, dispoziției și proceselor cognitive.

Metoda are în vedere un dispozitiv plasat la nivelul scalpului. Acesta generează câmpuri magnetice scurte și repetate, capabile să modifice activitatea neuronilor din zonele vizate. Cu toate că poate suna intimidant, procedura este considerată noninvazivă. Persoana care face testul rămâne conștientă, poate conversa și își poate relua activitățile obișnuite imediat după ședință. TMS este prezentată ca o opțiune pentru pacienții care nu au obținut rezultate satisfăcătoare prin terapiile convenționale.

Când este recomandată

Medicul specialist este cel care poate face recomandarea efectuării acestei proceduri. TMS nu este văzută drept o soluție universală, ci mai degrabă ca o intervenție bine delimitată. În general, procedura este luată în calcul în cazul depresiei majore rezistente la tratament. Aceasta este situația în care pacientul a urmat scheme medicamentoase adecvate, în doze și durate corecte, fără să obțină o ameliorare semnificativă.

Cu alte cuvinte, procedura este o alternativă eficientă, înaintea altor opțiuni mai invazive. Recomandarea nu se face în urma unor pași esențiali. Evaluarea psihiatrică rămâne esențială, iar istoricul medical al pacientului joacă un rol decisiv. Prezența anumitor afecțiuni neurologice, a implanturilor metalice sau a unor tipuri de epilepsie poate influența eligibilitatea pentru tratament. Procedura este explorată și pentru alte tulburări, cum ar fi anxietatea, tulburarea obsesiv-compulsivă sau dependențele, însă nivelul de dovezi variază.

La ce ajută

Stimularea magnetică transcraniană poate aduce date fundamentele, esențiale pentru fixarea unui tratament eficient. În depresie, procedura urmărește normalizarea activității unor circuite neuronale despre care se știe că funcționează diferit la persoanele afectate, scrie yalemedicine.org .

De-a lungul timpului s-a putut observa că o parte dintre pacienți experimentează o reducere a simptomelor, precum tristețea persistentă, lipsa energiei, dificultățile de concentrare sau tulburările de somn. Un aspect important este profilul de tolerabilitate.

Comparativ cu tratamentele farmacologice, TMS nu este asociată cu reacții adverse sistemice. Cele mai frecvente neplăceri sunt locale și tranzitorii, cum ar fi disconfortul la nivelul scalpului sau o ușoară durere de cap. Există persoane la care ameliorarea este evidentă și susținută, dar și situații în care schimbările sunt modeste. Acest lucru se explică prin complexitatea tulburărilor mintale și a istoricului medical al fiecărei persoane.