8 idei rapide de mâncăruri cu spanac pentru prânz sau cină

Ai nevoie de o masă rapidă, dar vrei să rămâi la preparate hrănitoare și echilibrate? Spanacul te ajută să gătești simplu, în 10–30 de minute, fără tehnici complicate. Îl găsești proaspăt sau congelat tot timpul anului, îl combini ușor cu ouă, brânzeturi, paste sau leguminoase și obții preparate potrivite pentru întreaga familie.

Din punct de vedere nutritiv, spanacul aduce fibre, fier și vitamine din complexul B. Dacă vrei mai multe detalii despre proprietăți și origine, poți consulta informațiile despre spanac. Mai jos ai 8 idei gustoase, cu pași simpli și sugestii de adaptare.

1. Paste cremoase cu spanac și usturoi (15 minute)

Aceasta este alegere practică pentru prânz. Gătești totul în același timp: pastele fierb, iar tu pregătești sosul.

Ingrediente (2–3 porții)

300 g paste (penne sau fusilli)

200 g spanac

2 căței de usturoi

150 ml smântână pentru gătit sau cremă de brânză

50 g parmezan

1 lingură ulei de măsline

Mod de preparare

Fierbi pastele conform instrucțiunilor. Călești usturoiul 30 de secunde, adaugi spanacul și îl gătești 2–3 minute (sotare = gătire rapidă în puțin ulei, la foc mediu). Pui smântâna, amesteci cu pastele scurse și presari parmezan.

Servește cu salată verde și apă cu lămâie. Pentru variantă fără lactate, folosește cremă vegetală sau lapte de cocos. Dacă vrei mai multe proteine, adaugă pui la grătar sau năut fiert.

2. Omletă cu spanac și brânză feta (10 minute)

Este rețeta perfectă pentru cină sau brunch. Ouăle și spanacul se completează bine și oferă sațietate pentru câteva ore.

Ingrediente (2 porții)

4 ouă

100 g spanac

80 g feta sau telemea

1 linguriță ulei

Sare, piper

Mod de preparare

Sotezi spanacul 1–2 minute și îl scurgi de lichid. Bați ouăle cu sare și piper, adaugi spanacul și brânza. Gătești la foc mic 5–7 minute, cu capac.

Servește cu pâine integrală sau roșii feliate. Pentru o variantă fără lactoză, alege brânză maturată fără lactoză sau elimin-o și adaugă ciuperci sotate.

3. Quesadilla cu spanac și cașcaval (10–12 minute)

Ai tortilla în casă? O transformi rapid într-o cină caldă.

Ingrediente (2 bucăți)

2 tortilla

150 g spanac

100 g cașcaval ras

1 linguriță ulei

Mod de preparare

Gătești spanacul 2 minute și îl scurgi bine. Așezi spanacul și cașcavalul pe jumătate de tortilla. Pliezi și rumenești 2–3 minute pe fiecare parte.

Taie în triunghiuri și servește cu iaurt simplu sau guacamole. Pentru variantă vegetariană rămâi la brânză; pentru una vegană, folosește cașcaval vegetal.

4. Plăcintă rapidă cu spanac și brânză (35 minute)

Dacă vrei ceva consistent pentru cină și prânzul de a doua zi, încearcă o placintă cu spanac și brânză. Se pregătește ușor, mai ales dacă ai foi gata făcute.

Ingrediente (4–6 porții)

400 g foi de plăcintă

300 g spanac

200 g brânză de vaci

100 g telemea

1 ou

2 linguri ulei

Mod de preparare

Gătești spanacul și îl amesteci cu brânzeturile și oul. Ungi foile, adaugi umplutura și rulezi sau așezi în tavă. Coci la 180°C, 25–30 minute.

Adaugă mărar sau nucșoară pentru aromă. Pentru variantă fără gluten, folosește foi speciale fără gluten sau prepară umplutura și coace-o ca sufleu.

5. Orez cu spanac și feta (20 minute)

Orezul cu spanac și feta este o masă simplă, potrivită și ca garnitură.

Ingrediente (3 porții)

200 g orez

150 g spanac

100 g feta

Zeama de la ½ lămâie

1 lingură ulei de măsline

Mod de preparare

Fierbi orezul. Sotezi spanacul cu puțin usturoi. Amesteci orezul cu spanacul, feta și lămâia.

Servește cu pește la cuptor sau un ou poșat. Pentru variantă vegană, înlocuiește feta cu tofu marinat.

6. Tocăniță de năut cu spanac (20 minute)

Sățioasă și potrivită pentru zilele fără carne, tocănița de năut este alegerea perfectă. Năutul aduce proteine vegetale și fibre.

Ingrediente (3–4 porții)

400 g năut fiert

200 g spanac

1 ceapă

200 ml roșii pasate

1 linguriță chimion

1 lingură ulei

Mod de preparare

Călești ceapa 2–3 minute. Adaugi năutul, roșiile și condimentele, fierbi 10 minute. Pui spanacul la final și mai gătești 2 minute.

Servește cu orez basmati sau lipie. Dacă preferi gust picant, adaugă fulgi de chili.

7. Cartofi umpluți cu spanac și brânză (50 minute)

Necesită mai mult timp de coacere, dar pregătirea efectivă rămâne simplă.

Ingrediente (4 porții)

4 cartofi mari

150 g spanac

100 g smântână sau iaurt grecesc

80 g cașcaval

Sare, piper

Mod de preparare

Coci cartofii la 200°C aproximativ 40 minute. Scoți miezul și îl amesteci cu spanac sotat și smântână. Umpli și mai coci 10 minute.

Servește cu salată de varză sau murături. Pentru variantă mai ușoară, folosește iaurt în loc de smântână.

8. Chifteluțe cu spanac și brânză (30 minute)

Rețeta este o soluție bună pentru prânz la pachet sau pentru a integra mai multe legume în meniu.

Ingrediente (3 porții)

200 g spanac

1 ou

100 g ricotta sau telemea

3 linguri pesmet

Condimente după gust

Mod de preparare

Gătești spanacul și îl toci fin. Îl amesteci cu ou, brânză și pesmet. Formezi chifteluțe și le coci la 180°C timp de 20 minute.

Servește cu sos de iaurt sau salată de roșii. Pentru variantă fără gluten, folosește pesmet fără gluten sau fulgi de ovăz măcinați.

Alege 1–2 rețete și testează-le chiar săptămâna aceasta! Salvează lista pentru zilele aglomerate, adaptează ingredientele după preferințe și spune-ne în comentarii ce combinație ți-a ieșit cel mai bine!