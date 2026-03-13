Caravana Sănătății Orale ajunge în acest weekend la Craiova: consultații stomatologice gratuite pe esplanada Teatrului Național „Marin Sorescu”

În acest weekend, 14–15 martie, craiovenii sunt invitați să acorde mai multă atenție sănătății orale. Caravana Sănătății Orale, o inițiativă a companiei Haleon România, producătorul brandurilor Sensodyne și Parodontax, ajunge în oraș, oferind evaluări stomatologice gratuite și informații utile despre prevenția problemelor dentare.

Evenimentul va avea loc pe esplanada Teatrul Național Marin Sorescu, între orele 10:00 și 17:00, în ambele zile de weekend. Accesul este gratuit, iar participanții pot beneficia de evaluări rapide pentru sensibilitatea dentară și sănătatea gingiilor, realizate de medici stomatologi.

Pe parcursul celor două zile, vizitatorii vor putea:

să își testeze gratuit sensibilitatea dentară;

să primească evaluări pentru sănătatea gingiilor;

să afle sfaturi personalizate despre igiena orală corectă;

să descopere cum pot preveni problemele dentare printr-o rutină zilnică simplă.

Specialiștii prezenți în caravană vor explica și cum alegerea produselor potrivite pentru îngrijirea orală poate face diferența în prevenirea problemelor frecvente, precum sensibilitatea dentară sau inflamațiile gingivale.

Un tur național care promovează prevenția

Caravana a debutat la începutul lunii martie în București, iar Craiova este al doilea oraș din traseul național al inițiativei. În perioada următoare, programul va continua în alte mari orașe din țară:

20-21 martie: Brașov

28-29 martie: Cluj-Napoca

4-5 aprilie: Iași

Datele recente arată că sănătatea orală rămâne una dintre cele mai neglijate componente ale sănătății generale. Conform studiilor citate în campanie:

65% dintre adulți se confruntă cu sensibilitate dentară;

35% prezintă sângerări gingivale, un semn timpuriu al bolilor parodontale;

doar 6 din 10 copii se spală pe dinți de două ori pe zi.

În același timp, alte cercetări arată că periajul de două ori pe zi poate reduce riscul de carii cu până la 45%, iar un periaj corect, de două minute, îndepărtează placa bacteriană cu aproximativ 26% mai eficient.

Specialiștii spun că multe dintre problemele dentare pot fi prevenite prin obiceiuri simple: periaj zilnic, controale periodice și alegerea produselor potrivite pentru nevoile fiecăruia.

O campanie care ajută și copiii din comunități vulnerabile

Caravana face parte din campania mai amplă „Rutina ta zilnică de îngrijire orală”, derulată de Haleon în parteneriat cu Salvați Copiii România.

Inițiativa are și o componentă socială: pentru fiecare bon fiscal înscris pe platforma campaniei: www.motivesazambesti.ro, după achiziția produselor din gamele Sensodyne sau parodontax, compania donează un tub de pastă de dinți pentru copiii din medii vulnerabile.

Prin acest program, aproximativ 18.500 de copii din întreaga țară vor primi produse de igienă orală și sesiuni educaționale despre prevenție, menite să îi ajute să își formeze obiceiuri sănătoase încă din copilărie.