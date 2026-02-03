Diferența dintre implanturile dentare și alte soluții de înlocuire a dinților

Pierderea unuia sau a mai multor dinți nu mai reprezintă, în prezent, o problemă fără soluție. Stomatologia modernă oferă alternative eficiente și sigure pentru refacerea danturii, de la implanturi dentare și punți fixe până la proteze mobile. Fiecare metodă vine cu avantaje și limitări, iar alegerea corectă trebuie făcută informat, în funcție de nevoile fiecărui pacient.

Medicul stomatolog Răzvan Boberis

„Mulți pacienți cred că proteza mobilă este singura opțiune, pentru că aceasta era soluția uzuală în trecut. Astăzi însă, implanturile dentare reprezintă standardul de aur în înlocuirea dinților lipsă”, explică medicul stomatolog Răzvan Boberis.

Implanturile dentare – soluția modernă, stabilă și durabilă

Implantul dentar este o piesă din titan sau zirconiu care se inserează în osul maxilar, având rolul de a înlocui rădăcina dintelui pierdut. Peste implant se aplică o coroană dentară ce imită perfect dintele natural, atât din punct de vedere estetic, cât și funcțional.

„Cel mai mare avantaj al implantului este că nu afectează dinții vecini și previne resorbția osoasă – procesul prin care osul maxilar se subțiază atunci când dinții lipsesc”, explică medicul stomatolog.

Pentru pacienții care și-au pierdut toți dinții de pe o arcadă sau au o dantură grav compromisă, există soluții moderne precum All-on-4, All-on-6 sau All-on-X. Aceste tehnici permit fixarea unei lucrări dentare fixe pe un număr redus de implanturi, uneori chiar într-o singură zi.

„Pacientul pleacă din cabinet cu dinți ficși, fără proteză mobilă, chiar și în situațiile în care volumul osos este limitat”, precizează dr. Răzvan Boberis.

Deși costul implanturilor este mai ridicat și implică o intervenție chirurgicală, acestea pot avea o durată de viață de zeci de ani sau chiar pe viață, dacă sunt îngrijite corect.

Punțile dentare – soluție rapidă, dar cu limitări

Punțile dentare sunt lucrări fixe care se sprijină pe dinții vecini dintelui lipsă, aceștia fiind șlefuiți pentru a susține lucrarea.

„Este o soluție mai rapidă și mai accesibilă financiar, însă implică sacrificarea unor dinți sănătoși. Pe termen lung, acest lucru poate duce la probleme suplimentare”, atrage atenția medicul specialist.

În plus, punțile nu previn resorbția osoasă și au o durată de viață limitată, de regulă între 10 și 14 ani.

Protezele mobile – accesibile, dar mai puțin confortabile

Protezele mobile sunt încă utilizate, mai ales atunci când lipsesc mai mulți dinți sau când implanturile nu sunt o opțiune. Acestea pot fi parțiale sau totale și se îndepărtează zilnic pentru igienizare.

„Protezele sunt cea mai ieftină soluție, însă necesită timp de adaptare, pot crea disconfort și nu oferă stabilitatea sau aspectul natural al implanturilor”, explică dr. Boberis.

Cum alegem soluția potrivită?

Alegerea metodei de înlocuire a dinților depinde de mai mulți factori: starea de sănătate generală, calitatea osului, bugetul și așteptările estetice ale pacientului.

„Le spun pacienților mei să nu aleagă doar în funcție de preț. Un implant dentar este o investiție în sănătate și calitatea vieții. Totuși, există situații în care punțile sau protezele rămân soluții corecte”, subliniază medicul stomatolog.

Implanturile dentare sunt considerate astăzi cea mai eficientă metodă de înlocuire a dinților, însă decizia finală trebuie luată împreună cu medicul, în urma unei evaluări personalizate.

„Cel mai important este să nu amânăm tratamentul. Cu cât intervenim mai devreme, cu atât rezultatele sunt mai bune și mai durabile”, concluzionează dr. Răzvan Boberis.

