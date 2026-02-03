Accident rutier la Râmnicu Vâlcea: două persoane rănite după o neacordare de prioritate

Polițiștii Biroului Rutier Râmnicu Vâlcea au intervenit, azi, la un accident rutier produs la intersecția străzilor Mihai Viteazul și Tudor Vladimirescu. În coliziune au fost implicate două autoturisme.

Potrivit IPJ Vâlcea, s-a stabilit că un bărbat de 80 de ani, din Râmnicu Vâlcea, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui vehicul condus de un bărbat de 32 de ani.

În urma impactului, conducătorul auto de 32 de ani a fost rănit, alături de un pasager aflat în același autoturism, un bărbat de 35 de ani. Ambii au primit îngrijiri medicale.

Cei doi șoferi implicați în accident au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, au precizat reprezentanții Poliției.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

