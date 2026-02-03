Premierul Ilie Bolojan, consultări cu primarii municipiilor care administrează spitale de urgență

Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, consultări cu primarii municipiilor care au în administrare spitale municipale de urgență. Întâlnirea a avut loc la solicitarea edililor din Roman, Moinești, Bârlad, Pașcani, Petroșani și Caransebeș.

Discuțiile s-au concentrat în principal pe domeniul sănătății, cu accent pe situația spitalelor municipale de urgență și pe criteriile de clasificare ale acestora, în funcție de care vor fi alocate finanțările din fonduri publice. Consultările au avut loc în contextul în care Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind încadrarea spitalelor în categoria unităților de importanță strategică.

Primarii prezenți au prezentat o serie de argumente și observații legate de acest proiect, care urmează să fie analizate de Ministerul Sănătății.

O altă temă importantă abordată a fost reforma administrativă, aflată într-o etapă avansată la nivel guvernamental. Premierul Ilie Bolojan a subliniat că pachetul legislativ vizează o reformă profundă a administrației publice, menită să ofere autorităților locale instrumente concrete pentru creșterea eficienței și a capacității administrative.

Primarii celor șase municipii au arătat că adoptarea rapidă a reformei administrative este esențială pentru susținerea proiectelor locale și pentru buna funcționare a administrației publice locale. În acest context, au fost discutate și investițiile finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, precum și prin alte programe guvernamentale.

Șeful Executivului le-a cerut primarilor să semnaleze eventualele întârzieri în plata lucrărilor executate, astfel încât procesul să poată fi deblocat și fluidizat la nivelul ministerelor.

Guvernul a transmis că dialogul cu reprezentanții administrației locale va continua, în vederea identificării unor soluții comune pentru problemele din plan local.

