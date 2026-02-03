Apel către părinți: gheața NU este un loc de joacă

Ieri, într-un sat din județul Sibiu, doi copii și-au pierdut viața într-un incident care arată cât de periculoase pot fi apele înghețate. La prima vedere, ceea ce părea o joacă inofensivă s-a transformat rapid într-o tragedie.

Copiii, o fetiță de aproximativ 6 ani și fratele ei de 9 ani, se aflau în apropierea unui pârâu din localitatea Chirpăr. Într-un moment, gheața sub picioarele lor s-a rupt, iar ambii au căzut în apă.

Eforturi de salvare fără succes

Fetița a fost scoasă din apă în stop cardio-respirator și, din păcate, nu a putut fi salvată. După mai multe ore de căutări, băiatul a fost găsit fără viață. Incidentul readuce în atenția tuturor riscurile extrem de mari ale apelor înghețate, chiar și atunci când acestea par sigure.

Apel către părinți și aparținători

Autoritățile și specialiștii trag un semnal de alarmă:

NU lăsați copiii nesupravegheați în apropierea lacurilor, râurilor sau bălților înghețate.

Vorbiți-le despre pericolele gheții subțiri și explicați-le că nu este un loc de joacă.

Reamintiți-le că apa rece poate fi fatală în doar câteva minute, indiferent de abilitățile de înot.

Citște și: Percheziție la sediul francez al platformei X: Elon Musk și fostul CEO citați în anchetă