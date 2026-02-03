Percheziție la sediul francez al platformei X: Elon Musk și fostul CEO citați în anchetă

Unitatea de criminalitate cibernetică a Parchetului din Paris a lansat marți o percheziție la sediul francez al platformei de socializare X, deținută de Elon Musk. Operațiunea are legătură cu o anchetă deschisă în ianuarie 2025 privind presupusa manipulare a algoritmilor și extragerea ilegală de date.

Percheziția a fost realizată cu sprijinul Europol și al unității de criminalitate cibernetică a poliției franceze, potrivit France 24. Până în prezent, reprezentanții platformei nu au oferit comentarii oficiale.

Citații pentru Elon Musk și Linda Yaccarino

Parchetul din Paris a declarat că ancheta a fost declanșată după ce un parlamentar a semnalat posibilitatea ca algoritmii părtinitori ai platformei X să fi distorsionat funcționarea sistemelor automate de procesare a datelor.

Elon Musk este printre cei citați

Elon Musk și fostul CEO Linda Yaccarino au fost citați pentru interviuri voluntare pe 20 aprilie 2026, la Paris, în calitate de manageri de facto și de jure ai platformei la momentul presupuselor incidente. Yaccarino a demisionat în iulie anul trecut, după doi ani în fruntea companiei.

X schimbă canalele oficiale de comunicare

Parchetul a precizat că platforma X va comunica de acum înainte prin LinkedIn și Instagram, în timp ce mesajele oficiale anterioare vor fi retrase de pe platforma afectată.

Această percheziție subliniază presiunea crescândă asupra companiilor de social media pentru transparență în modul de funcționare a algoritmilor și protecția datelor utilizatorilor.

