Bărbat din Târgu Jiu prins băut la volan după ce a lovit o mașină parcată în Alimpești

Polițiștii din Novaci au fost sesizați, azi noapte, prin apel 112 cu privire la un eveniment rutier pe strada Teilor, comuna Alimpești.

La fața locului, echipajele poliției au constatat că un bărbat de 65 de ani, din Târgu Jiu, a intrat cu autoturismul pe care îl conducea într-un alt vehicul parcat. Din fericire, nu au existat victime, fiind înregistrate doar pagube materiale.

Alcoolemie de 0,72 mg/l în aerul expirat

Testarea șoferului cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost transportat la Spitalul Orașului Novaci pentru recoltarea de probe biologice necesare stabilirii alcoolemiei exacte. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, măsură menită să prevină astfel de incidente și să protejeze siguranța rutieră.

Recomandări pentru șoferi

Nu conduceți sub influența alcoolului sau a substanțelor care afectează capacitatea de reacție.

Respectați regulile de circulație și limita de viteză, mai ales în localități.

Folosiți transport alternativ dacă ați consumat alcool.

