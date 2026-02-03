-1.6 C
Craiova
marți, 3 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDoljAtenție șoferi! Restricții de circulație pe dealul Stârmina din cauza cedării drumului

Atenție șoferi! Restricții de circulație pe dealul Stârmina din cauza cedării drumului

De Mariana BUTNARIU
Circulația dirijată de semafoare pe DN 56A, sensul Șimian – Calafat
Circulația dirijată de semafoare pe DN 56A, sensul Șimian – Calafat

DRDP Craiova au anunțat restricții de circulație pe DN 56A, la km 64+100, pe dealul Stârmina, după ce sistemul rutier a cedat parțial. În aceste condiții, traficul pe sensul Șimian – Calafat va fi restricționat temporar.

Pentru siguranța participanților la trafic, circulația se va desfășura dirijat, prin semafoare electrice, iar șoferii sunt rugați să circule cu prudență și să respecte indicațiile rutiere.

Autoritățile locale monitorizează zona și vor comunica eventualele modificări ale restricțiilor, pe măsură ce situația drumului se stabilizează.

Citește și: Olt: Acțiune preventivă pe DN 6: 65 de sancțiuni aplicate și vehicule verificate pentru siguranța rutieră

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA