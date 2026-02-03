Atenție șoferi! Restricții de circulație pe dealul Stârmina din cauza cedării drumului

DRDP Craiova au anunțat restricții de circulație pe DN 56A, la km 64+100, pe dealul Stârmina, după ce sistemul rutier a cedat parțial. În aceste condiții, traficul pe sensul Șimian – Calafat va fi restricționat temporar.

Pentru siguranța participanților la trafic, circulația se va desfășura dirijat, prin semafoare electrice, iar șoferii sunt rugați să circule cu prudență și să respecte indicațiile rutiere.

Autoritățile locale monitorizează zona și vor comunica eventualele modificări ale restricțiilor, pe măsură ce situația drumului se stabilizează.

