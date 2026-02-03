Olt: Acțiune preventivă pe DN 6: 65 de sancțiuni aplicate și vehicule verificate pentru siguranța rutieră

Polițiștii rutieri olteni au organizat o acțiune preventivă pe DN 6, cu scopul de a crește gradul de siguranță rutieră și de a preveni accidentele de circulație. Pentru eficiența controalelor, au fost amplasate 7 filtre rutiere, dintre care 5 fixe și 2 mobile.

Polițiștii au folosit aparate radar și alcooltest, efectuând 15 testări, fără a înregistra rezultate pozitive. În urma verificărilor, au fost aplicate 65 de sancțiuni contravenționale. S-au reținut 2 permise de conducere și au fost retrase 11 certificate de înmatriculare ca urmare a identificării unor defecțiuni tehnice ale vehiculelor.

Verificări tehnice și sancțiuni pentru nereguli în trafic

În colaborare cu reprezentanții Registrului Auto Român, au fost verificate din punct de vedere tehnic 15 vehicule, asigurându-se astfel condiții optime de siguranță pe drumurile publice. În paralel, polițiștii au desfășurat activități cu caracter preventiv-educativ. Au adresat recomandări participanților la trafic privind adoptarea unei conduite responsabile și adaptate condițiilor de drum.

În cadrul acțiunii, polițiștii Serviciului Rutier Olt au oprit pentru control, la intersecția DN 6 cu DJ 642, un autoturism condus de un bărbat de 41 de ani din comuna Stoicănești. Verificările în bazele de date ale Poliției Române au arătat că autoturismul avea autorizația provizorie de circulație expirată. A fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Acțiunile preventive vor continua pe DN 6 și în alte zone cu risc, polițiștii rutieri având ca obiectiv principal protejarea vieții și siguranței tuturor participanților la trafic. Prin controale riguroase, verificări tehnice și educație preventivă, autoritățile doresc să reducă accidentele și să promoveze un comportament responsabil în trafic.

