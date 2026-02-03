Singura specie de pinguini din Africa se luptă cu foametea: există speranță pentru supraviețuire?

Sub căldura unei dimineți răcoroase de vară, pe țărmurile golfului Betty’s Bay, Africa de Sud, o colonie de pinguini africani stă cu burțile albe spre soare. Spre deosebire de verii lor din Antarctica, acești pinguini prosperă în căldură și trăiesc de-a lungul coastelor Africii de Sud și Namibiei. Însă frumusețea lor atrăgătoare pentru turiști ascunde o realitate sumbră: pinguinii africani sunt în pragul dispariției. În 2024, IUCN a inclus această specie pe lista speciilor critic amenințate, cu mai puțin de 10.000 de perechi reproducătoare rămase în sălbăticie.

Criza alimentară amenință supraviețuirea speciei

Fundația Sud-Africană pentru Conservarea Păsărilor de Coastă (SANCCOB) se află în prima linie a luptei pentru salvarea pinguinilor africani, oferind reabilitare și cercetare încă din 1968. Problemele lor principale? Poluarea, distrugerea habitatului și, mai ales, lipsa hranei. Studiile recente au arătat că foametea este cauza principală a deceselor: peste 60.000 de pinguini au pierit între 2004 și 2011 pe insulele Robben și Dassen. Sardinele și hamsiile, principala lor hrană, sunt din ce în ce mai rare din cauza pescuitului comercial intensiv și a schimbărilor climatice.

Pinguinii africani: mici și vulnerabili

Pinguinii trebuie să călătorească mult mai departe pentru hrană, ceea ce afectează atât supraviețuirea adulților, cât și dezvoltarea puilor. În Namibia, creșterea temperaturilor oceanice și pescuitul excesiv au dus la dispariția efectivă a populației de sardine.

Malnutriția și abandonul puilor – efecte devastatoare

La SANCCOB, pinguinii sunt adesea aduși cu greutate insuficientă, unii având doar jumătate din masa optimă de 4 kg. Situația este atât de gravă încât puii hrăniți cu pietre, în disperarea părinților care nu mai găseau hrană, nu reușesc să se dezvolte. Abandonul puilor este o problemă majoră: părinții, neputincioși să își găsească hrana, lasă ouăle și puii nesupravegheați.

În ultimul deceniu, SANCCOB a eliberat înapoi în sălbăticie, în medie, 81% dintre pinguinii africani aflați în grija sa

Malnutriția afectează și năpârlirea anuală, proces esențial pentru menținerea penajului cald și vânarea în ape reci. Fără hrană suficientă, pinguinii nu își pot acumula rezervele de grăsime necesare și năpârlirea poate eșua.

Amenințări suplimentare: poluare, prădători și boli

Pe lângă foamete, pinguinii africani se confruntă cu poluare cu petrol, poluare fonică din traficul maritim, atacuri ale focilor și rechinilor, precum și cu boli precum gripa aviară extrem de patogenă sau malaria aviară. Toți acești factori reduc succesul reproducției și supraviețuirea în sălbăticie, potrivit CNN.

Speranță pentru viitor: protecție și reabilitare

Există însă motive de optimism. În martie 2025, industria pescuitului și conservatorii au creat zone protejate în jurul șase colonii cheie, interzicând pescuitul și mineritul timp de 10 ani. De asemenea, SANCCOB a reușit să elibereze peste 10.000 de pinguini în habitatul natural și a creat prima colonie protejată artificial din lume în Rezervația De Hoop.

Pentru succesul pe termen lung, este necesară extinderea zonelor protejate, reducerea cotelor de pescuit pentru sardine și hamsii și alegeri responsabile ale consumatorilor: reducerea hranei pentru animale și optarea pentru fructe de mare sustenabile conform ghidului WWF SASSI. „Sunt o specie indicator, iar declinul lor semnalează că ecosistemul nostru este în pericol serios. Dacă nu au securitate alimentară, efectele se vor răsfrânge și asupra oamenilor”, avertizează Robyn Fraser-Knowles de la SANCCOB.

