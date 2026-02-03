Legea combaterii femicidului, adoptată de Senat: pedepse mai dure și protecție extinsă pentru victime

Senatul a votat recent inițiativa legislativă transpartinică privind combaterea femicidului, marcând o schimbare majoră în modul în care statul tratează violența împotriva femeilor. Pentru prima dată, legislația românească oferă o definiție clară a femicidului și îl clasifică în trei forme: intim, non-intim și indirect.

Legea prevede circumstanțe agravante pentru omorul calificat, pedepse mai severe atunci când fapta este comisă asupra unei persoane aflate sub controlul sau dominația agresorului, dar și situații motivate de gen, refuzul căsătoriei sau răzbunarea după separare.

Acțiune penală și protecția victimelor

Noua lege permite ca acțiunea penală să fie declanșată din oficiu în cazurile de violență de gen, fără a fi necesară o plângere prealabilă. De asemenea, pedepsele pentru infracțiunile care pot preceda un femicid – violența domestică, lovirile, vătămările cauzatoare de moarte, hărțuirea, amenințările și alte forme de abuz – sunt majorate semnificativ.

Legea prevede și măsuri imediate de protecție pentru copii și persoanele aflate în întreținerea victimei, garantând intervenția rapidă a autorităților după producerea actelor de violență.

Educație și prevenție: viitorul fără violență

Un alt aspect esențial al legii este introducerea în programa școlară a temelor legate de etica relațiilor de familie, egalitatea de gen, respectul reciproc și prevenirea violenței. Scopul este de a educa generațiile viitoare și de a preveni apariția unor noi cazuri de violență domestică și femicid.

Instituțiile statului vor monitoriza fenomenul la nivel național, vor publica anual rapoarte privind victimele și agresorii și vor colecta date care să permită evaluarea riscurilor și intervenții preventive eficiente.

Mesaje pentru societate: prevenția și responsabilitatea statului

„Femicidul nu este doar o problemă a femeilor, ci una a întregii societăți. Discutăm despre prevenție, dar mai ales despre pedepse mult mai dure pentru cei care comit astfel de crime”, a subliniat senatorul Simona Spătaru.

Cynthia Păun a completat: „Doar anul trecut, zeci de femei au fost ucise în propriile case de parteneri sau foști parteneri. Fiecare dintre aceste femei a cerut ajutor. Astăzi, prin această lege, România spune clar: uciderea unei femei pentru că este femeie are un nume și consecințe”.

Citește și: China interzice mânerele ascunse ale ușilor auto: Tesla și competitorii sub presiune

femicid,violență domestică,protecția femeilor,lege nouă,Senat,prevenție,pedeapsă dreapt, egalitate de gen,respect reciproc, România,