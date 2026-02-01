De la 1 februarie, prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită

Ministerul Sănătății introduce, începând cu 1 februarie, o modificare majoră: prima zi a concediului medical pentru orice episod de boală nu va mai fi plătită.

Potrivit specialiștilor fiscali, această măsură vizează reducerea fenomenului de „concedii fictive”, dar are un impact direct asupra veniturilor angajaților. Indemnizația de concediu medical se calculează pe baza veniturilor brute din ultimele 6 luni, iar procentul plătit depinde de durata concediului:

55% pentru concedii de până la 7 zile,

pentru concedii de până la 7 zile, 65% pentru concedii de 8-14 zile,

pentru concedii de 8-14 zile, 75% pentru concedii de peste 15 zile.

Exemplu de pierdere financiară în prima zi de concediu:

Salariu net Concediu 1-7 zile Concediu 8-14 zile Concediu >15 zile 2.574 lei (minim) 59 lei 70 lei 80 lei 3.000 lei 78 lei 93 lei 107 lei 5.500 lei (mediu) 141 lei 167 lei 193 lei 10.000 lei 267 lei 315 lei 364 lei

Măsuri speciale pentru bolnavii cronici

În cazul bolnavilor cronici, ministrul Sănătății a promis modificări pentru ca aceștia să nu fie afectați, mai ales în situațiile de spitalizare periodică sau tratamente regulate.

Ordonanța de urgență prevede că angajatorii vor suporta concediul medical din a doua până în a șasea zi, iar de la a șaptea zi costurile vor fi acoperite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Pentru concediile suportate integral de CNAS, plata începe tot din a doua zi a episodului de boală.

Măsura se aplică pentru concediile medicale emise între 1 februarie 2026 și 31 decembrie 2027 și vizează inclusiv indemnizațiile pentru maternitate, risc maternal, îngrijirea copilului bolnav sau a pacientului oncologic.

Citește și: Cel puțin 8 morți și 26 de răniți într-un accident teribil cu autocarul în Antalya

concediu medical, prima zi neplătită,salarii ,România, sănătate, indemnizație,