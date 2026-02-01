Cel puțin 8 morți și 26 de răniți într-un accident teribil cu autocarul în Antalya

Un accident groaznic a avut loc în această dimineață în orașul de coastă Antalya, Turcia, după ce un autocar plin cu 34 de pasageri s-a răsturnat și a căzut într-un șanț de 15 metri.

Cel puțin 8 persoane și-au pierdut viața, iar alte 26 au fost rănite, multe dintre ele în stare critică. Martorii spun că unii pasageri au fost literalmente aruncați din autocar în timpul prăbușirii.

Antalya Döşemealtı'nda devrilip şarampole yuvarlanan otobüsten ilk görüntüler:pic.twitter.com/H3tL5Tob1g — Haber (@Haber) February 1, 2026

Autoritățile locale au declarat că șoferul ar fi pierdut controlul volanului din cauza ceții dense și a drumului alunecos, în timp ce se apropia de o intersecție cu mai multe niveluri. Autocarul s-a izbit de barierele de protecție de pe marginea drumului, care s-au rupt în urma impactului.

Guvernatorul provinciei, Hulusi Sahin, a subliniat că „solul era ud și era ceață în zonă. Nu este un loc pentru viteză, dar se pare că autobuzul depășea limita de viteză”.

Echipele de intervenție și salvare sunt la fața locului, iar autoritățile au lansat o anchetă judiciară, potrivit The Sun. Ministrul Justiției, Yilmaz Tunc, a declarat că un procuror șef adjunct și doi procurori publici examinează cazul pentru a stabili cauzele exacte ale tragediei.

