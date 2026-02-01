-1 C
Craiova
duminică, 1 februarie, 2026
Captură record la Aeroportul Henri Coandă: peste 175.000 de țigarete confiscate

De Mariana BUTNARIU
Trei români prinși cu țigări netimbrate în bagajele de cală, încercând să le introducă ilegal în țară

Autoritățile de frontieră din cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă București au descoperit, în bagajele de cală a trei români, peste 175.000 de țigarete. Aceștia au încercat să le introducă ilegal în România.

Polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali au verificat, ieri, trei bărbați, cu vârste între 26 și 43 de ani, veniți din Emiratele Arabe Unite. Aceștia și-au ridicat bagajele și și-au continuat drumul pe culoarul destinat persoanelor care nu au nimic de declarat.

În urma controalelor amănunțite asupra bagajelor de cală, autoritățile au descoperit țigări netimbrate, inscripționate cu numele unei mărci cunoscute. Fiecare bagaj conținea 58.400 de țigarete, iar cantitatea totală inventariată a ajuns la 175.200 de țigarete (8.760 pachete).

Întreaga cantitate de țigări a fost reținută de autoritatea vamală. Polițiștii de frontieră continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă.

