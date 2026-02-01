Trei șoferi depistați sub influența alcoolului în județul Gorj

Polițiștii gorjeni continuă acțiunile pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor provocate de conducerea sub influența alcoolului. În numai 24 de ore, au fost depistați trei conducători auto care au pus în pericol traficul public.

ATV pe DN 67 C – alcoolemie 0,69 mg/l alcool pur

La data de 31 ianuarie 2026, în jurul orei 16:10, polițiști din cadrul Poliției Orașului Novaci au identificat un bărbat de 46 de ani, din Constanța, care conducea un ATV pe DN 67 C, pe ruta Novaci – Rânca. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost transportat la Spitalul Novaci pentru recoltarea probelor biologice, iar în cauză a fost întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.

Autoturism în Târgu Jiu – alcoolemie 0,65 mg/l alcool pur

În noaptea de 31 ianuarie, în jurul orei 04:20, polițiștii Biroului de Ordine Publică au depistat un bărbat de 47 de ani, din Iezureni, în timp ce conducea un autoturism pe strada Griviței din Târgu Jiu. Aparatul etilotest a indicat 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Și în acest caz, bărbatul a fost dus la Spitalul Județean Târgu Jiu pentru recoltarea probelor biologice, fiind deschis un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.

Autoturism în Târgu Jiu – alcoolemie 0,98 mg/l alcool pur

Tot în noaptea de 31 ianuarie, în jurul orei 05:40, polițiștii au depistat un bărbat de 48 de ani, din Preajba Mare, conducând un autoturism pe strada Aviatorilor din Târgu Jiu, cu o concentrație de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost transportat la Secția U.P.U. pentru recoltarea probelor biologice, fiind întocmit dosar penal pentru infracțiunea de conducere sub influența alcoolului.

⚠️ Recomandarea polițiștilor

Conducerea sub influența alcoolului reprezintă un pericol major pentru siguranța rutieră. Polițiștii recomandă tuturor conducătorilor auto să evite consumul de alcool înainte de a urca la volan și să adopte un comportament responsabil pentru protejarea propriei vieți și a celorlalți participanți la trafic.

Citește și: Bărbat prins băut la volan în Vâlcea: alcoolemie de peste 1 mg/l