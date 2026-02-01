Bărbat prins băut la volan în Vâlcea: alcoolemie de peste 1 mg/l

Polițiștii Serviciului Rutier din cadrul IPJ Vâlcea l-au depistat, aseară, pe un bărbat de 61 de ani, din Șelimbăr, județul Sibiu, conducând un autoturism pe DJ 703H, în Titești.

Testarea cu etilometrul a indicat o valoare de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost condus la spital pentru recoltarea mostrelor biologice.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului. Polițiștii recomandă:

respectarea normelor rutiere,

evitarea consumului de alcool sau alte substanțe înainte de a conduce, pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic.

