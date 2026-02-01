-1 C
Craiova
duminică, 1 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentBărbat prins băut la volan în Vâlcea: alcoolemie de peste 1 mg/l

Bărbat prins băut la volan în Vâlcea: alcoolemie de peste 1 mg/l

De Mariana BUTNARIU
Testarea cu etilometrul a indicat o valoare de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat
Testarea cu etilometrul a indicat o valoare de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat

Polițiștii Serviciului Rutier din cadrul IPJ Vâlcea l-au depistat, aseară, pe un bărbat de 61 de ani, din Șelimbăr, județul Sibiu, conducând un autoturism pe DJ 703H, în Titești.

Testarea cu etilometrul a indicat o valoare de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost condus la spital pentru recoltarea mostrelor biologice.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului. Polițiștii recomandă:

  • respectarea normelor rutiere,
  • evitarea consumului de alcool sau alte substanțe înainte de a conduce, pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic.

Citește și: Polițiștii și jandarmii vâlceni au acționat pentru siguranța comunității la un club din Cernișoara

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA