De ce este periculos dacă îți sângerează gingiile. Semnalul de alarmă care nu trebuie ignorat

Pentru foarte mulți români, un mic firicel de sânge pe periuța de dinți este un fenomen aparent banal. „Am apăsat prea tare”, „periuța e nouă și mai dură”, „o să treacă de la sine” – sunt scuze pe care le invocăm adesea. Însă medicii stomatologi atrag atenția: gingiile sănătoase nu sângerează niciodată. Sângerarea gingivală nu este normală, ci un semnal de alarmă al organismului.

În majoritatea cazurilor, sângerarea gingiilor indică instalarea gingivitei, o inflamație provocată de acumularea plăcii bacteriene și a tartrului.

Gingiile devin roșii, umflate, sensibile la atingere. Sângele apare la periaj sau chiar spontan. Respirația capătă un miros neplăcut persistent.

Dacă nu este tratată, gingivita evoluează către parodontită, o afecțiune severă care distruge osul și țesuturile de susținere ale dintelui. În stadiile avansate, dinții se pot mișca și chiar pot fi pierduți, cu impact major asupra calității vieții.

Legătura cu sănătatea generală

Sângerarea gingiilor nu se limitează doar la cavitatea bucală. Numeroase cercetări au arătat că bacteriile din gură pot pătrunde în fluxul sangvin, declanșând inflamații în tot organismul.

Bolile cardiovasculare: pacienții cu parodontită prezintă risc crescut de infarct și accident vascular cerebral.

Diabetul: inflamația cronică agravează controlul glicemiei și accelerează complicațiile.

Sistemul imunitar: organismul este pus constant „în gardă”, ceea ce duce la scăderea rezistenței generale.

Sarcina: gingivita netratată este asociată cu nașteri premature și greutate mică a nou-născutului.

Când să mergi la stomatolog

Medicii recomandă să nu amâni vizita la dentist dacă:

observi sânge pe periuță sau în chiuvetă la periaj;

gingiile sunt roșii, inflamate sau dureroase;

ai respirație urât mirositoare persistentă;

dinții par mai „lungi” (semn că gingia s-a retras);

apar mobilitatea dentară sau spații noi între dinți.

„De obicei, pacienții ajung la cabinet abia când problema este avansată și tratamentul este mai complicat și costisitor. Controlul stomatologic la primele semne și igienizarea profesională la fiecare 6 luni pot preveni complicațiile și mențin sănătatea orală pe termen lung”, subliniază medicul stomatolog Alin Gabor.

Cum previi sângerarea gingiilor

Igienă orală corectă: periaj de două ori pe zi, 2 minute, cu periuță cu peri moi. Ața dentară și apa de gură: ajută la curățarea zonelor greu accesibile.

Vizite periodice la dentist: detartraj și periaj profesional la fiecare 6 luni.

Dietă echilibrată: vitaminele C și D, calciul și antioxidanții susțin sănătatea gingiilor. Renunțarea la fumat și alcool: ambii factori favorizează inflamația și pierderea dinților. Hidratare adecvată: salivarea naturală protejează gingiile și dinții.

Costul amânării

Tratamentul gingivitei este relativ simplu și ieftin – constă în detartraj, periaj profesional și schimbarea obiceiurilor de igienă. Însă parodontita necesită proceduri complexe: chiuretaje subgingivale, tratamente cu laser, uneori chiar chirurgie și implanturi. Costurile cresc exponențial, la fel și disconfortul pacientului.

Concluzie

Un semn mic, precum sângerarea gingiilor, poate ascunde probleme majore. De la pierderea dinților până la boli cardiovasculare, consecințele pot fi grave. De aceea, mesajul specialiștilor este clar: nu ignora sângele pe periuța de dinți. Mergi la stomatolog cât mai repede, iar prin controale regulate și igienă corectă vei putea păstra nu doar un zâmbet sănătos, ci și o stare generală bună de sănătate.

Citește și: Starea igienei orale în România: între prevenție și vizite la dentist doar „când doare”