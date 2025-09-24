Starea igienei orale în România: între prevenție și vizite la dentist doar „când doare”

Un raport recent privind starea igienei orale în România scoate la iveală o realitate îngrijorătoare: mai mult de o treime dintre cetățeni ajung la stomatolog doar atunci când problemele devin acute. Cariile rămân principalul motiv al vizitelor, iar controalele de rutină sunt încă o practică rară.

Românii și vizitele la dentist

Potrivit studiului Starea Igienei Orale, realizat de grupul de stomatologie și implantologie Prodent Dr Gruia prin platforma iVox, doar 19% dintre respondenți merg la control stomatologic o dată la șase luni, iar 29% o fac anual.

În schimb, 34% ajung la dentist numai atunci când apare durerea, iar 3% nu au fost niciodată la un cabinet stomatologic. Ultima vizită la dentist a avut loc în ultimele șase luni pentru 41% dintre respondenți, dar peste 37% nu au mai trecut pe la stomatolog de cel puțin un an, unii chiar de peste doi ani.

Cariile și durerile, principalele motive pentru tratament

Când ajung la stomatolog, românii o fac cel mai adesea pentru carii (41%), igienizare și detartraj (27%) sau dureri dentare (17%). Problemele gingivale reprezintă aproape 9% din cazuri.

Această realitate arată că prevenția rămâne în plan secund pentru o mare parte a populației.

Periajul dentar: zilnic, dar nu întotdeauna suficient

Majoritatea românilor declară că își spală dinții cel puțin o dată pe zi. Aproape 52% fac periajul de două ori pe zi sau mai des, iar 38% doar o dată.

Totuși, există și un procent mic, dar semnificativ, de persoane care își curăță dinții rar: 5% de câteva ori pe săptămână, iar 1% chiar o dată pe săptămână.

Ața dentară și apa de gură, mari absenți din rutina zilnică

Dacă periuța de dinți este utilizată de aproape toată lumea, instrumentele complementare lipsesc frecvent. Doar 20,7% dintre respondenți folosesc zilnic ața dentară sau apa de gură, iar 22% nu le folosesc niciodată.

Dușul bucal are și mai puțini adepți: doar 15% îl folosesc zilnic, în timp ce 52% nu l-au folosit niciodată.

Educație și prevenție – cheia pentru sănătatea orală

„Într-un an în care presiunile financiare sunt mai mari, studiul nostru arată că prevenția este esențială pentru sănătatea orală, dar rămâne o practică insuficient adoptată. Rolul nostru este să educăm și să construim obiceiuri sănătoase în rândul populației, de la periaj corect până la igienizare completă”, a explicat dr. Dan Gruia.

Context și metodologie

Studiul a fost realizat pe un eșantion reprezentativ la nivel național de 1.002 respondenți, în perioada 5–10 august 2025, prin metoda CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).

Respondenții au fost preponderent din mediul urban (88%), cu venituri în jur de 4.000–6.000 lei, iar generațiile cel mai bine reprezentate au fost Millennials (42%) și Generația X (40%). Marja de eroare este de ±5%.

Concluzie

Datele raportului arată că românii sunt conștienți de importanța igienei orale zilnice, dar ignoră încă prevenția prin controale regulate și igienizare completă. Cariile și durerile îi trimit cel mai des la stomatolog, în timp ce ața dentară, apa de gură și dușul bucal rămân opționale pentru mulți.

Inițiative precum Starea Igienei Orale încearcă să umple acest gol, prin educație și prin campanii de conștientizare, într-o țară unde sănătatea dentară rămâne adesea în plan secund.

