Cele mai bune alimente care stimulează creşterea părului

Părul crește în medie cu 1,5 centimetri pe lună și 15 centimetri pe an. Rapiditatea creșterii părului depinde de mai mulți factori precum vârstă, sănătate, genetică și dietă.

Deși nu se pot schimba factorii precum vârstă și genetică, dieta este un factor care poate fi controlat. De fapt, adoptarea unei diete care nu este bogată în substanțe nutritive potrivite poate duce la pierderea părului. Pe de altă parte, adoptarea unei diete echilibrate, cu substanțe nutritive corecte poate contribui la creșterea părului. În unele cazuri, căderea părului poate fi rezultatul unei alimentații deficitare, sfatulmedicului.ro.

Cele mai bune alimente pentru stimularea creșterii părului includ peștele gras (somon, sardine), bogat în acizi grași Omega-3, ouăle, care conțin proteine și biotină, și fructele de pădure și citricele, bogate în vitamina C, un antioxidant important pentru producerea de colagen și absorbția fierului, esențiali pentru păr. De asemenea, spanacul, cartofii dulci și semințele de floarea-soarelui sunt surse de vitamine și minerale cheie.

Ouăle

Ouăle sunt o sursă importantă de proteine și biotină, dau substanțe nutritive care pot favoriza creșterea părului. Consumul adecvat de proteine este important pentru creșterea părului, deoarece foliculii de păr sunt alcătuiți în cea mai mare parte din proteine. Lipsa proteinelor din dietă s-a dovedit că duce la căderea părului.

Biotina este esențială pentru producerea unei proteine specifice părului, numită keratina. Din acest motiv, suplimentele de biotina sunt promovate de comercianți. Cercetările au arătat, de asemenea, că un consum optim de biotina poate contribui la îmbunătățirea creșterii părului, mai ales la persoanele cu deficit de biotina. Cu toate acestea, deficiențele de biotina sunt puțin frecvente dacă există o dietă echilibrată.

Ouăle sunt o sursă excelentă de zinc, seleniu și alte substanțe nutritive importante pentru păr. Acest lucru le face unele dintre cele mai bune alimente de consumat pentru o sănătate optimă a părului.

Fructele de pădure

Fructele de pădure sunt încărcate cu vitamine și compuși benefici care pot favoriza creșterea părului. Acestea includ vitamina C, care are proprietăți antioxidante puternice.

Antioxidanții pot ajută la protejarea foliculilor de par împotriva daunelor cauzate de radicalii liberi (molecule dăunătoare). Aceste molecule există în mod natural în mediu și organism.

De exemplu, 150 de grame de fructe de pădure oferă necesarul zilnic de vitamina C. De asemenea, organismul folosește vitamina C pentru a produce colagen, o proteină care ajută la întărirea firului de par, prevenind astfel că acesta să devină fragil și să se rupă. Mai mult, vitamina C ajută organismul să absoarbă fierul din dietă. Nivelurile scăzute de fier pot provoca anemie, care a fost asociată cu pierderea părului.

Spanacul

Spanacul este un aliment încărcat cu substanțe nutritive benefice, cum ar fi folatii, fierul și vitaminele A și C, toate acestea putând ajută la creșterea părului.

Vitamina A ajută glandele pielii să producă sebum. Această substanță uleioasă ajută la hidratarea scalpului pentru a menține părul sănătos. 30 de grame de spanac asigura până la 54% din necesarul zilnic de vitamina A.

Spanacul este, de asemenea, o mare sursă de fier pe baza de plante, fierul fiind esențial pentru creșterea optimă a părului. Fierul ajută celulele roșii din sânge să transporte oxigenul în tot corpul pentru a alimenta metabolismul și a ajută la regenerare. Mai mult, pierderea părului a fost legată de deficiențele de fier.

Carnea de peşte bogată în grăsimi

Grăsimile de peste, cum ar fi somonul, heringul și macroul, au substanțe nutritive care pot favoriza creșterea părului. Peștele este o sursă excelență de acizi grași Omega-3, care au fost asociați cu bună dezvoltare a părului.

Un studiu efectuat pe 120 de femei a constatat că administrarea unui supliment care conține acizi grași Omega-3 și Omega-6, precum și antioxidanți, reduce pierderea părului și crește densitatea firului de par.

Un alt studiu a constatat că administrarea unui supliment de ulei de peşte reduce semnificativ pierderea părului și ajută la creșterea acestuia.

Grăsimea de peste este, de asemenea, o sursă importantă de proteine, seleniu, vitamina D3 și vitamina B, substanțe nutritive care pot contribui la creșterea unui par puternic și sănătos.

Citeşte şi: Ministerul Sănătăţii cere pază şi atenţie sporită în spitale