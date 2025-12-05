Mâncare de cartofi cu măsline

Ingrediente: 1 kg de cartofi, 300 ml roșii pasate, 2 cepe, 80-100 g măsline negre fără sâmburi, 2 linguri de capere, 2 căței de usturoi, câteva linguri de ulei, ideal de măsline, pătrunjel verde, sare, piper

Mod de preparare:

Spălăm cartofii, îi curățăm, îi tăiem în sferturi sau felii groase. Îi lăsăm să se scurgă bine sau îi uscăm folosind un prosop curat.

Tăiem ceapa felii cât mai subțiri.

Amestecăm cartofii cu usturoiul tocat foarte mărunt, caperele desărate puțin în apă și scurse și măslinele negre fără sâmburi.

Călim ceapa într-o tigaie antiaderentă mare, la foc mediu și amestecând continuu. Când devine translucidă, adăugăm peste ea cartofii pe care i-am aromatizat deja cu usturoi, capere și măsline.

Călim în continuare, amestecând, astfel încât cartofii să se rumenească frumos la exterior. Pentru asta e nevoie să ținem flacăra iute, dar să amestecăm și să folosim o cantitate generoasă de ulei.

Când cartofii s-au rumenit uniform, adăugăm peste ei o conservă de roșii pasate. Micșorăm focul, acoperim cu capac. E gata în circa 10-15 minute.

Se servește caldă, cu pătrunjel verde.