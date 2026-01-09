Curry de năut

Ingrediente: 2 conserve năut; 2 linguri ulei vegetal; 1 ardei iute; 1 ceapă mare, tocată; 3 căței de usturoi, mărunțiți; 2 roșii mari; 1 lingură ghimbir ras; 2 linguri garam masala; 1 lingură pastă de tomate; 1 linguriță curcuma măcinată; 1 linguriță coriandru măcinat; 1 linguriță scorțișoară; sare, după gust; zeama de la 1/2 lămâie; pătrunjel proaspăt; limetă și ceapă roșie, pentru decor

Mod de preparare:

Călești ceapa tocată, usturoiul mărunțit și ardeiul iute circa 5 minute.

Adaugi roșiile tăiate cubulețe și ghimbirul ras și gătești până când roșiile își lasă sucul, aproximativ 5 minute. Torni pasta de tomate și amesteci bine pentru a se încorpora.

Adaugi mixul de condimente, pui năutul, clătit și scurs, și-l lași să fiarbă 10-15 minute, până când toate aromele se combină și sosul se îngroașă ușor.

Apoi adaugi zeama de lămâie pentru o notă proaspătă și acidă.

Garnisești cu pătrunjel proaspăt, felii de limetă și ceapă roșie.

Servești curryul de năut alături de orez basmati fierbinte.