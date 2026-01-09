-4.4 C
Craiova
vineri, 9 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăMagazinRetete culinareCurry de năut

Curry de năut

De Gazeta de Sud

Ingrediente: 2 conserve năut; 2 linguri ulei vegetal; 1 ardei iute; 1 ceapă mare, tocată; 3 căței de usturoi, mărunțiți; 2 roșii mari; 1 lingură ghimbir ras; 2 linguri garam masala; 1 lingură pastă de tomate; 1 linguriță curcuma măcinată; 1 linguriță coriandru măcinat; 1 linguriță scorțișoară; sare, după gust; zeama de la 1/2 lămâie; pătrunjel proaspăt; limetă și ceapă roșie, pentru decor

Mod de preparare:

Călești ceapa tocată, usturoiul mărunțit și ardeiul iute circa 5 minute.

Adaugi roșiile tăiate cubulețe și ghimbirul ras și gătești până când roșiile își lasă sucul, aproximativ 5 minute. Torni pasta de tomate și amesteci bine pentru a se încorpora.

Adaugi mixul de condimente, pui năutul, clătit și scurs, și-l lași să fiarbă 10-15 minute, până când toate aromele se combină și sosul se îngroașă ușor.

Apoi adaugi zeama de lămâie pentru o notă proaspătă și acidă.

Garnisești cu pătrunjel proaspăt, felii de limetă și ceapă roșie.

Servești curryul de năut alături de orez basmati fierbinte.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA