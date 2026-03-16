Dezbatere publică despre viitorul sălilor de jocuri de noroc în Râmnicu Vâlcea

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea organizează luni, 23 martie, de la ora 17:00, o dezbatere publică privind reglementarea activității jocurilor de noroc în oraș. Evenimentul va avea loc la Cinematograful Geo Saizescu, din cartierul Ostroveni.

Autoritățile locale spun că inițiativa face parte din demersul administrației de a implica cetățenii în deciziile importante pentru comunitate, în special în ceea ce privește modul de funcționare al sălilor de jocuri de noroc.

Cine este invitat la dezbatere

La discuții sunt invitați să participe:

reprezentanți ai instituțiilor publice,

organizații civice,

operatori din domeniul jocurilor de noroc,

specialiști din diverse domenii,

cetățeni interesați de această temă.

Scopul întâlnirii este identificarea unor soluții care să reglementeze mai clar activitatea acestor spații în municipiu.

Subiectele care vor fi discutate

Printre temele principale ce vor fi analizate în cadrul dezbaterii se numără:

eliminarea echipamentelor de tip slot-machine („păcănele”) din incinta unor unități economice;

posibilitatea interzicerii funcționării sălilor de jocuri de noroc la parterul blocurilor de locuințe;

oportunitatea desfășurării acestor activități în special în centre comerciale;

modalități de restricționare a publicității outdoor pentru jocurile de noroc.

Posibil regulament local pentru jocurile de noroc

În urma dezbaterii publice, administrația locală va analiza propunerile formulate și urmează să elaboreze un Regulament local privind autorizarea și funcționarea activității de jocuri de noroc în municipiu.

Documentul ar putea stabili condiții clare pentru amplasarea și funcționarea sălilor de jocuri, precum și reguli privind publicitatea sau tipul de echipamente permise.

Autoritățile locale subliniază că participarea cetățenilor la această dezbatere este importantă pentru ca deciziile adoptate să reflecte interesele și preocupările comunității.

