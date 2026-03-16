Vâlcea: Braconaj piscicol pe lacul Zăvideni: trei bărbați prinși cu plase și 40 kg de pește

Trei bărbați din localitatea Ionești, județul Vâlcea, au fost prinși în flagrant în timp ce desfășurau activități de braconaj piscicol pe lacul de acumulare Zăvideni.

Potrivit IPJ Vâlcea, incidentul a avut loc, azi noapte, în jurul orei 4:00. Polițiștii din Prundeni, împreună cu reprezentanți ai Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Vâlcea, au desfășurat o acțiune de control în zonă.

Plase monofilament și 40 de kilograme de pește

Cei trei bărbați, cu vârste cuprinse între 35 și 50 de ani, au fost depistați în timp ce pescuiau ilegal pe lac.

În urma verificărilor, oamenii legii au găsit asupra lor:

8 plase monofilament, fiecare de aproximativ 50 de metri lungime și 2 metri lățime,

o barcă gonflabilă,

aproximativ 40 de kilograme de pește.

Peștele aparținea speciilor crap, plătică și avat.

Licențe retrase pentru doi dintre bărbați

Din verificările efectuate de polițiști a reieșit că doi dintre bărbați dețineau autorizații pentru pescuit comercial. Cu toate acestea, pescuitul comercial este interzis pe lacul de acumulare Zăvideni, motiv pentru care activitatea lor a fost considerată ilegală.

În consecință, pentru cei doi urmează să fie dispusă măsura retragerii licenței de pescuit comercial, conform prevederilor legale.

Dosar penal pentru pescuit ilegal

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru pescuit comercial al resurselor acvatice vii fără autorizație și licență.

Totodată, au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor:

uneltele de pescuit,

ambarcațiunea,

cantitatea de pește descoperită.

Acțiuni pentru combaterea braconajului

Reprezentanții Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea au anunțat că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, pentru prevenirea și combaterea braconajului piscicol și pentru protejarea resurselor acvatice.

Autoritățile le reamintesc pescarilor că respectarea legislației privind autorizarea și zonele în care pescuitul este permis este obligatorie, iar nerespectarea regulilor poate atrage răspunderea penală.

Cetățenii sunt încurajați să sesizeze orice activitate ilegală privind exploatarea resurselor naturale la numărul unic de urgență 112 sau la cea mai apropiată unitate de poliție.

