39 de misiuni ale pompierilor vâlceni în 48 de ore

În intervalul 29 septembrie, ora 08:00 – 1 octombrie, ora 08:00, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Magheru” al judeţului Vâlcea au desfășurat 39 de misiuni.

Intervenții medicale și situații de urgență

29 de misiuni SMURD, în care au fost asistate 32 de persoane cu diferite afecțiuni medicale, transportate ulterior la unități sanitare.

6 intervenții pentru stingerea incendiilor, dintre care 2 la vegetație uscată în localitățile Lăpușata și Galicea.

4 misiuni diverse, precum asigurarea măsurilor de prevenire la accidente rutiere, transportarea unor persoane supraponderale sau facilitarea accesului într-o locuință.

De asemenea, a fost transmisă o avertizare meteorologică Cod Galben de ceață, valabilă pentru anumite zone din județ.

Intervenție relevantă: incendiu la un camion, Brezoi

Pe 29 septembrie, ora 15:24, pompierii au intervenit cu o autospecială de stingere pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un camion încărcat cu ambalaje din carton, aflat pe DN 7, în orașul Brezoi.

Echipajele au localizat și stins rapid focul, care a afectat prelata remorcii pe o suprafață de circa 3 metri pătrați. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Misiune permanentă de salvare

Pompierii vâlceni rămân mobilizați 24/7, pregătiți să intervină pentru gestionarea situațiilor de urgență și acordarea primului ajutor calificat.

Cetățenii pot găsi informații utile despre comportamentul corect în caz de urgență accesând platforma națională fiipregatit.ro

