Programul IAR-99 SM, blocat la Craiova: avioane modernizate fără omologare, penalități uriașe în joc

Programul de modernizare a aeronavelor de antrenament IAR-99 Standard la configurația IAR-99 SM, derulat de compania Avioane Craiova în colaborare cu gigantul israelian Elbit Systems, se confruntă cu un blocaj major.

Deși cinci aparate au fost modernizate și prezentate ca „gata de livrare”, acestea nu pot fi încă omologate de Forțele Aeriene Române din cauza problemelor legate de software.

Un proiect strategic pentru aviația românească

România deține în prezent 21 de aeronave IAR-99, dintre care 11 sunt deja modernizate la varianta Șoim, iar restul de 10 au rămas în versiunea Standard. Contractul semnat în august 2020 prevedea modernizarea acestor 10 aparate până în 2024, termen ulterior prelungit pentru martie 2025.

Modernizarea este esențială pentru pregătirea piloților români, în special pentru tranziția către avioanele F-16 achiziționate de România. Noua variantă SM aduce sisteme avionice moderne, compatibile cu standardele NATO.

Problema software-ului: cine este responsabil?

Blocajul actual este legat de software-ul produs de Elbit. Potrivit conducerii Avioane Craiova, versiunea finală a softului nu a fost livrată complet sau nu respectă cerințele pentru omologarea în România.

Nicu Fălcoi, președintele Consiliului de Administrație al companiei, a declarat: „Aceste cinci avioane pot să ajungă foarte repede la armată, dacă cei de la Elbit se țin de cuvânt și softul va fi integral.”

La rândul lor, reprezentanții Elbit susțin că au livrat softul conform contractului, dar că integrarea completă ține de partenerii români. Disputa complică relațiile contractuale și ridică semne de întrebare asupra modului în care au fost redactate clauzele cu furnizorii.

Virgil Munteanu, director la Avioane Craiova, a recunoscut: „Unele clauze nu au fost făcute în oglindă, așa cum trebuia. Contractul nostru cu furnizorii trebuia să fie la fel de strict ca cel cu MApN.”

Întârzieri și riscul de penalități

Programul este deja în întârziere, iar Ministerul Apărării ar putea aplica penalități contractuale semnificative. Surse din industria de apărare avertizează că acestea ar putea ajunge la milioane de euro, afectând serios stabilitatea financiară a companiei din Craiova.

Situația este și mai delicată deoarece Avioane Craiova depinde în proporție covârșitoare de acest contract – presa a relatat că peste 90% din cifra de afaceri a companiei este legată de programul IAR-99 SM.

Livrare parțială?

Conducerea companiei a vehiculat posibilitatea de a livra aeronavele modernizate parțial, cu softul instalat ulterior. O astfel de soluție ar putea amâna aplicarea penalităților, dar ridică probleme de siguranță și certificare militară.

Implicații strategice

Blocajul riscă să afecteze nu doar compania, ci și Forțele Aeriene Române. Întârzierea IAR-99 SM înseamnă întârzieri și în pregătirea piloților pe aparate moderne, într-un moment în care România mizează pe consolidarea apărării aeriene prin flota de F-16 și viitoarele F-35.

Concluzie

Cazul IAR-99 SM scoate la iveală vulnerabilități grave în gestionarea contractelor de apărare: clauze insuficient de ferme cu furnizorii, întârzieri tolerate ani de zile și lipsa unei coordonări ferme între partenerii români și cei externi.

În timp ce Avioane Craiova și Elbit își pasează responsabilitatea pentru software, timpul curge împotriva companiei, care riscă penalități uriașe și pierderea credibilității. Iar pentru Forțele Aeriene, miza este mult mai mare: întârzierea pregătirii piloților într-un context geopolitic tensionat în regiune.

