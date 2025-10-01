(VIDEO) Bărbat reținut pentru infracțiuni rutiere la Calafat

Un bărbat în vârstă de 46 de ani, din comuna Unirea, a fost reținut de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Calafat pentru 24 de ore.

Acesta este cercetat pentru săvârșirea a două infracțiuni rutiere:

conducerea unui vehicul fără permis,

conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Depistat băut la volan

În seara zilei de 28 septembrie, ora 21:45, polițiștii l-au oprit pe bărbat în timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice din comuna Unirea.

Verificările au arătat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În plus, testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,12 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, la unitatea medicală unde i-au fost recoltate probe biologice. Analizele au confirmat o îmbibație alcoolică de 2,18 g/l alcool pur în sânge.

Reținut și prezentat magistraților

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

În cursul zilei de azi, acesta urmează să fie prezentat procurorilor, care vor decide măsura preventivă ce se impune în continuare.

