Bărbat reținut pentru tentativă de omor și violare de domiciliu

La data de 1 ianuarie 2026, în jurul orei 04:30, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, de către un bărbat din comuna Fărcașele, județul Olt, cu privire la faptul că o persoană ar fi pătruns fără drept în locuința sa și l-ar fi înjunghiat pe bunicul acestuia.

La fața locului s-au deplasat de urgență polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 2 Osica de Sus, precum și un echipaj medical de prim ajutor.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că, în jurul orei 04:20, un bărbat în vârstă de 35 de ani, din comuna Fărcașele, ar fi pătruns fără drept în locuința persoanei vătămate, respectiv un bărbat de 72 de ani, din aceeași localitate, pe care l-ar fi agresat fizic, înjunghiindu-l de mai multe ori.

În urma evenimentului, victima a fost transportată la Spitalul Municipal Caracal, în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Având în vedere aspectele constatate, a fost informat procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, care a preluat cercetările pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale, împreună cu o echipă complexă de cercetare, formată din polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale și Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt.

În urma probatoriului administrat, procurorul de caz a dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului de 35 de ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tentativă la omor și violare de domiciliu.

Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, urmând să fie prezentat instanței de judecată cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

