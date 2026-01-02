5.1 C
Știri de ultima orăLocalVâlceaAccident dur produs în Vâlcea! Patru persoane, transportate de urgență la spital

Accident dur produs în Vâlcea! Patru persoane, transportate de urgență la spital

De Tiberiu Cocora

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, cu puțin timp în urmă, pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și de prim ajutor medical ca urmare a unui accident rutier produs în localitatea Voineasa.

S-au deplasat de urgență forțe din cadrul Stației de Pompieri Brezoi, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și o ambulanță SAJ.

Echipajele operative sosite la fața locului au constatat că în evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme și 7 persoane. În urma impactului au rezultat 4 victime (2 minori și2 adulți), care au fost transportate la CPU Brezoi de către ambulanțele SMURD și SAJ.

Pompierii militari vâlceni au asigurat și măsuri de prevenire și stingere a incendiilor.

