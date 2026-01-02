Accident dur produs în Vâlcea! Patru persoane, transportate de urgență la spital

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, cu puțin timp în urmă, pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și de prim ajutor medical ca urmare a unui accident rutier produs în localitatea Voineasa.

S-au deplasat de urgență forțe din cadrul Stației de Pompieri Brezoi, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și o ambulanță SAJ.

Echipajele operative sosite la fața locului au constatat că în evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme și 7 persoane. În urma impactului au rezultat 4 victime (2 minori și2 adulți), care au fost transportate la CPU Brezoi de către ambulanțele SMURD și SAJ.

Pompierii militari vâlceni au asigurat și măsuri de prevenire și stingere a incendiilor.

