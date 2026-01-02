MApN, în gardă! Noi drone de atac ale Rusiei, detectate la granița României

Populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost avertizată, din nou, vineri, asupra faptului că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, după ce au fost detectate ”ţinte aflate în deplasare către zona de frontieră cu Ucraina”.

„Vineri, 2 ianuarie, Sistemul de supraveghere al Ministerului Apărării Naţionale a identificat drone aeriene lansate de Federaţia Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre aflate în proximitatea frontierei cu România. În jurul orei 11:50, două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza zona de frontieră cu Ucraina, în nordul judeţului Tulcea”, a transmis Ministerul Apărării.

La ora 12:00, populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert, iar starea de alertă a încetat la ora 12:22, a mai transmis MApN.

„Decizia transmiterii mesajului RO-Alert a fost luată în urma unei informări primite de la Statul Major al Forţelor Aeriene, care, prin mijloacele proprii de supraveghere, a detectat existenţa unor ţinte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România şi Ucraina”, a menţionat ISU Tulcea.

Citește și: Negocierile de pace din Ucraina se reiau în acest weekend





