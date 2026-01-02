5.1 C
Craiova
vineri, 2 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentMApN, în gardă! Noi drone de atac ale Rusiei, detectate la granița României

MApN, în gardă! Noi drone de atac ale Rusiei, detectate la granița României

De Tiberiu Cocora

Populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost avertizată, din nou, vineri, asupra faptului că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, după ce au fost detectate ”ţinte aflate în deplasare către zona de frontieră cu Ucraina”.

„Vineri, 2 ianuarie, Sistemul de supraveghere al Ministerului Apărării Naţionale a identificat drone aeriene lansate de Federaţia Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre aflate în proximitatea frontierei cu România. În jurul orei 11:50, două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza zona de frontieră cu Ucraina, în nordul judeţului Tulcea”, a transmis Ministerul Apărării.

La ora 12:00, populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert, iar starea de alertă a încetat la ora 12:22, a mai transmis MApN.

„Decizia transmiterii mesajului RO-Alert a fost luată în urma unei informări primite de la Statul Major al Forţelor Aeriene, care, prin mijloacele proprii de supraveghere, a detectat existenţa unor ţinte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România şi Ucraina”, a menţionat ISU Tulcea.

Citește și: Negocierile de pace din Ucraina se reiau în acest weekend


ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA