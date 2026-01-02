Negocierile de pace din Ucraina se reiau în acest weekend

5.1 C
De Magda Dragu
Negocierile se reiau în acest weekend, în timp ce oficialii americani, europeni şi ucraineni se concentrează pe secvenţialitatea măsurilor de securitate, garanţiile militare şi mecanismele de aplicare pentru a susţine o pace durabilă, transmite Kyiv Post.

Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski se va întâlni cu liderii europeni în 6 ianuarie în Franța, semnalând eforturile de menținere a dinamicii diplomatice.

Zelenski a declarat joi că liderii „Coaliției de Voință” se vor întâlni cu președintele ucrainean pe 6 ianuarie, în Franța.

„Începem acest an – începând cu diplomația – și continuăm dialogul cu partenerii noștri”, a declarat Zelenski.

Întâlnirea la nivel de lideri din Franța va culmina cu o serie de discuții între oficialii ucraineni, europeni și americani.

Discuțiile vor fi urmate de o întâlnire a șefilor de stat major

Consilierii de securitate națională din țările „Coaliției celor dispuși”, condusă de Marea Britanie și Franța, au convenit să se întâlnească în Ucraina pe 3 ianuarie, potrivit lui Zelenski, consilierii americani participând virtual. Discuțiile vor fi urmate de o întâlnire a șefilor de stat major din diferite țări pe 5 ianuarie.

„Ne pregătim acum pentru a ne asigura că întâlnirea va fi productivă, că sprijinul va crește și că încrederea politică va crește atât în garanțiile de securitate, cât și în acordul de pace”, a spus președintele Ucrainei.

Pe măsură ce Ucraina continuă să facă eforturi pentru pace, Rusia și-a intensificat atacurile în masă asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

