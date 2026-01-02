Negocierile de pace din Ucraina se reiau în acest weekend

Negocierile se reiau în acest weekend, în timp ce oficialii americani, europeni şi ucraineni se concentrează pe secvenţialitatea măsurilor de securitate, garanţiile militare şi mecanismele de aplicare pentru a susţine o pace durabilă, transmite Kyiv Post.

Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski se va întâlni cu liderii europeni în 6 ianuarie în Franța, semnalând eforturile de menținere a dinamicii diplomatice.

Zelenski a declarat joi că liderii „Coaliției de Voință” se vor întâlni cu președintele ucrainean pe 6 ianuarie, în Franța.

„Începem acest an – începând cu diplomația – și continuăm dialogul cu partenerii noștri”, a declarat Zelenski.

Întâlnirea la nivel de lideri din Franța va culmina cu o serie de discuții între oficialii ucraineni, europeni și americani.

Discuțiile vor fi urmate de o întâlnire a șefilor de stat major

Consilierii de securitate națională din țările „Coaliției celor dispuși”, condusă de Marea Britanie și Franța, au convenit să se întâlnească în Ucraina pe 3 ianuarie, potrivit lui Zelenski, consilierii americani participând virtual. Discuțiile vor fi urmate de o întâlnire a șefilor de stat major din diferite țări pe 5 ianuarie.

„Ne pregătim acum pentru a ne asigura că întâlnirea va fi productivă, că sprijinul va crește și că încrederea politică va crește atât în garanțiile de securitate, cât și în acordul de pace”, a spus președintele Ucrainei.

Pe măsură ce Ucraina continuă să facă eforturi pentru pace, Rusia și-a intensificat atacurile în masă asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.