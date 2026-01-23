Avertisment al poliției: provocările periculoase din mediul online pun în pericol viața minorilor

⚠️ Challenge-urile virale de pe rețelele sociale pot avea consecințe grave asupra sănătății și siguranței copiilor și adolescenților



Polițiștii din cadrul Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalității trag un semnal de alarmă cu privire la un fenomen tot mai îngrijorător manifestat în mediul online provocările periculoase (challenge-urile) adresate minorilor, care pot avea consecințe grave asupra sănătății, siguranței și chiar asupra vieții acestora.

În ultima perioadă, pe diverse platforme de socializare, au apărut și s-au răspândit rapid provocări care încurajează:

comportamente riscante,

acte de violență,

automutilare,

consumul de substanțe periculoase,

încălcarea normelor legale.

Dorința de afirmare, nevoia de validare socială și lipsa unei percepții reale asupra pericolului determină mulți minori să participe la astfel de acțiuni, fără a conștientiza riscurile reale la care se expun.

Specialiștii atrag atenția că impactul acestor provocări poate fi devastator, consecințele incluzând:

vătămări corporale sau accidente cu urmări ireversibile;

traume psihologice, precum anxietate sau depresie;

implicarea în fapte de natură penală sau contravențională;

pierderea vieții, în cazuri extreme.

Pentru reducerea riscurilor, monitorizarea activității online a minorilor, comunicarea deschisă între părinți și copii, precum și informarea corectă cu privire la pericolele mediului virtual reprezintă măsuri esențiale.

Totodată, polițiștii recomandă tinerilor:

să nu participe la provocări online care le pot pune viața sau sănătatea în pericol;

să verifice informațiile și să nu urmeze îndemnuri provenite din surse necunoscute;

să solicite sprijinul unui adult de încredere atunci când se confruntă cu situații online care îi sperie sau îi pun în dificultate.

Polițiștii mehedințeni vor continua derularea de activități de informare, prevenire și conștientizare, în colaborare cu unități de învățământ, autorități locale și organizații partenere, pentru a contribui la crearea unui mediu online mai sigur pentru copii și adolescenți.

Siguranța minorilor este o responsabilitate comună. Împreună putem preveni tragedii.

