sâmbătă, 21 martie, 2026
Acțiune polițienească în Drobeta-Turnu Severin: sancțiuni și măsuri pentru siguranța comunității

De Mariana BUTNARIU
olițiștii au acționat pe străzile orașului pentru prevenirea faptelor antisociale și protecția cetățenilor

Polițiștii din Drobeta-Turnu Severin au desfășurat, ieri, între orele 20:00 și 23:00, o acțiune pe raza orașului, vizând:

  • prevenirea faptelor antisociale
  • menținerea ordinii publice

Rezultatele controalelor

🔹 208 persoane legitimate,
🔹 163 vehicule controlate,
🔹 57 sancțiuni contravenționale – total 8.300 lei,
🔹 6 certificate de înmatriculare retrase,
🔹 2 seturi de plăcuțe reținute,
🔹 39 conducători testați pentru consum de alcool.

Măsuri suplimentare

O societate comercială a primit suspendarea activității pentru 30 de zile și o sancțiune de 10.000 lei pentru vânzarea ilegală de produse din tutun minorilor.

Astfel de controale vor continua și în acest weekend, pentru siguranța rutieră și menținerea liniștii în comunitate, potrivit IPJ Mehedinți.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

