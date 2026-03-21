Polițiștii doljeni, acțiuni preventive în școli: peste 170 de elevi instruiți despre siguranță și droguri

Polițiștii doljeni, acțiuni preventive în școli: peste 170 de elevi instruiți despre siguranță și droguri

De Mariana BUTNARIU
Polițiștii din județul Dolj au organizat acțiuni integrate în școlile preuniversitare
Polițiștii din județul Dolj au organizat acțiuni integrate în școlile preuniversitare

În perioada 18–19 martie 2026, polițiștii din județul Dolj au organizat acțiuni integrate în școlile preuniversitare din Filiași și Segarcea.

Temele abordate au vizat:

  • prevenirea infracțiunilor cu violență,
  • riscurile și consecințele consumului de droguri,
  • prevenirea bullying-ului și absenteismului școlar.

Participanți și verificări

Peste 170 de elevi și 9 cadre didactice au participat la 7 activități desfășurate în unitățile de învățământ.

Au fost verificate:

  • 4 școli
  • 4 agenți de pază
  • 7 societăți comerciale din proximitatea școlilor

Totodată, au fost legitimate 45 de persoane și controlate 23 de vehicule, potrivit IPJ Dolj.

În urma activităților, au fost aplicate 6 sancțiuni contravenționale conform OUG 195/2002. Astfel de acțiuni vor continua pentru menținerea unui mediu educațional sigur și prevenirea evenimentelor negative care ar putea implica elevii.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

