Propaganda din școlile Rusiei, expusă într-un film premiat cu Oscar: cât de mult îi influențează pe copii?

Documentarul Domnul Nimeni Împotriva lui Putin prezintă realitatea dintr-o școală din Munții Ural, prin ochii lui Pavel Talankin, potrivit BBC.

Filmul arată cum, după invazia Ucrainei din 2022, sistemul educațional a fost transformat într-un instrument de promovare a ideologiei oficiale.

„Educația patriotică” în practică

Elevii participă la:

ceremonii de ridicare a drapelului,

lecții obligatorii despre „valorile rusești”,

cursuri numite „Conversații despre lucruri importante”.

Manualele au fost rescrise, iar războiul este prezentat drept o „operațiune militară specială”.

Părinții, prinși între două lumi

Unii părinți încearcă să-și protejeze copiii de aceste mesaje.

O mamă din Moscova spune că fiica ei adoră activitățile patriotice, ceea ce face situația și mai dificilă. „Nu vreau să simtă că nu-și are locul”, spune aceasta.

Ce spun specialiștii

Psihologii atrag atenția că:

copiii mici sunt foarte receptivi la autoritate,

mesajele repetate pot avea efecte pe termen lung.

Totuși, cercetările arată că influența familiei rămâne decisivă în timp.

Propagandă sau rutină plictisitoare?

Nu toți elevii sunt convinși. O adolescentă din Sankt Petersburg spune că lecțiile sunt plictisitoare și că elevii doar ascultă fără să se implice.

Experții spun că astfel de programe nu sunt doar despre educație, ci și despre control social.

În unele cazuri, tinerii sunt încurajați să se alăture armatei după absolvire.

Funcționează sau nu?

Răspunsul nu este simplu. În timp ce statul controlează mesajele, familia și mediul apropiat pot schimba percepțiile copiilor.

Rezultatul final depinde de echilibrul dintre cele două lumi.

