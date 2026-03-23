Acțiuni ale polițiștilor rutieri din Gorj pentru siguranța pietonilor

Polițiștii din cadrul Serviciul Rutier Gorj desfășoară, în perioada 23–29 martie, o serie de acțiuni dedicate creșterii siguranței pietonilor și prevenirii accidentelor rutiere.
Pe durata campaniei, oamenii legii vor acționa în special în zonele cunoscute cu risc rutier ridicat, unde:
- va fi crescută vizibilitatea echipajelor în trafic,
- vor fi monitorizate comportamentele pietonilor,
- vor fi prevenite situațiile periculoase.
Recomandări și educație rutieră
Polițiștii vor pune accent pe informare și prevenție, oferind participanților la trafic:
- sfaturi pentru evitarea accidentelor,
- recomandări privind traversarea în siguranță,
- materiale informative (flyere) distribuite în teren și online.
Dialog deschis cu cetățenii
Acțiunile se vor desfășura într-un mod transparent și prietenos, urmărind:
- o comunicare corectă cu cetățenii,
- conștientizarea riscurilor din trafic,
- responsabilizarea pietonilor.
Mesajul polițiștilor
Respectarea regulilor de circulație poate salva vieți!
Traversați doar prin locurile permise și asigurați-vă înainte de a păși pe carosabil.
