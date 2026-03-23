Acțiuni ale polițiștilor rutieri din Gorj pentru siguranța pietonilor

Polițiștii din cadrul Serviciul Rutier Gorj desfășoară, în perioada 23–29 martie, o serie de acțiuni dedicate creșterii siguranței pietonilor și prevenirii accidentelor rutiere.

Pe durata campaniei, oamenii legii vor acționa în special în zonele cunoscute cu risc rutier ridicat, unde:

va fi crescută vizibilitatea echipajelor în trafic,

vor fi monitorizate comportamentele pietonilor,

vor fi prevenite situațiile periculoase.

Recomandări și educație rutieră

Polițiștii vor pune accent pe informare și prevenție, oferind participanților la trafic:

sfaturi pentru evitarea accidentelor,

recomandări privind traversarea în siguranță,

materiale informative (flyere) distribuite în teren și online.

Dialog deschis cu cetățenii

Acțiunile se vor desfășura într-un mod transparent și prietenos, urmărind:

o comunicare corectă cu cetățenii,

conștientizarea riscurilor din trafic,

responsabilizarea pietonilor.

Mesajul polițiștilor

Respectarea regulilor de circulație poate salva vieți!

Traversați doar prin locurile permise și asigurați-vă înainte de a păși pe carosabil.

