Știri de ultima orăLocalDolj(VIDEO) Bărbat reținut în Craiova după ce și-a agresat soția și a amenințat că o ucide

(VIDEO) Bărbat reținut în Craiova după ce și-a agresat soția și a amenințat că o ucide

Mariana BUTNARIU

Un bărbat de 50 de ani din Craiova a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru violență în familie, după un incident grav petrecut în noaptea de 21 spre 22 martie.

Intervenția autorităților a avut loc după ce chiar bărbatul a sunat la 112, în jurul orei 05:01, anunțând că intenționează să își ucidă soția.

La fața locului, polițiștii au stabilit că:

  • în seara precedentă, pe fondul consumului de alcool,
  • bărbatul și-ar fi agresat fizic soția, în vârstă de 45 de ani.

Risc major pentru victimă

În urma evaluării situației, oamenii legii au constatat un risc iminent asupra vieții și integrității femeii.

Ca măsură imediată:

  • a fost emis un ordin de protecție provizoriu pentru 5 zile,
  • bărbatului i s-a interzis apropierea de victimă.

Reținut și dus în arest

După administrarea probelor, sub coordonarea procurorului de caz, suspectul a fost:

  • reținut pentru 24 de ore,
  • introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru dispunerea unei măsuri preventive.

