(VIDEO) Atac incendiar în Londra: patru ambulanțe ale comunității evreiești, distruse

Un incident grav a avut loc în Londra, unde patru ambulanțe aparținând organizației evreiești Hatzola au fost incendiate într-un atac suspectat a fi motivat de ură antisemită.

Incendiul a izbucnit în zona Golders Green, pe Highfield Road, în jurul orei 01:40 GMT. Patru ambulanțe au fost cuprinse de flăcări. Cilindri din vehicule au explodat, provocând pagube în zonă. Locuințele din apropiere au fost evacuate preventiv.

Pompierii londonezi au intervenit cu șase autospeciale și aproximativ 40 de pompieri, reușind să stingă incendiul în jurul orei 03:06.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Trei suspecți căutați de poliție

Potrivit Poliția Metropolitană, ancheta este în desfășurare, iar autoritățile:

analizează imaginile de pe camerele de supraveghere,

caută trei suspecți,

nu au efectuat încă arestări.

Poliția a anunțat că tratează cazul drept infracțiune motivată de ură antisemită, ceea ce a amplificat îngrijorarea în comunitate.

Comunitatea, în stare de șoc

Organizația Hatzola oferă asistență medicală de urgență gratuită și deservește comunitatea evreiască din zonă încă din 1979, potrivit BBC.

Un martor a declarat că a auzit o explozie puternică în toiul nopții, iar un consilier local a confirmat că ambulanțele erau parcate în apropierea unei sinagogi. „Este foarte șocant… comunitatea este conștientă de pericolele existente”, au transmis reprezentanții locali.

Măsuri suplimentare de securitate

Autoritățile au anunțat:

patrule sporite în zon,

colaborare cu liderii religioși,

apel public pentru informații.

