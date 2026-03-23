luni, 23 martie, 2026
(VIDEO) Accident grav pe DEx12, în Argeș: autocar cu zeci de copii implicat într-o coliziune

De Mariana BUTNARIU

Un accident rutier grav s-a produs luni dimineață pe DEx12, în județul Argeș, pe sensul de mers către Pitești, în zona localității Albota.

În eveniment au fost implicate un autoturism și un autocar de transport persoane, în care se aflau zeci de copii.

Zeci de copii în autocar, fără victime raportate

Potrivit primelor informații, în autocar se aflau aproximativ 42 de persoane, dintre care:

  • 38 de copii,
  • 4 adulți,

Din fericire, până în acest moment nu au fost raportate victime în rândul copiilor, însă autoritățile precizează că situația este în continuare în dinamică.

În urma impactului, conducătorul autoturismului a fost rănit grav, fiind preluat și evaluat de echipajele medicale sosite la fața locului.

Trafic îngreunat și anchetă în desfășurare

Polițiștii din cadrul Serviciul Rutier Argeș se află la fața locului și desfășoară cercetări pentru stabilirea cauzelor exacte ale accidentului.

Traficul în zonă se desfășoară cu dificultate, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor.

Citește și: Primăria Craiova, la un pas să cumpere terenul de lângă cinema Patria

Primăria Craiova, la un pas să cumpere terenul de...

După ce a renunțat la achiziție în urma unor...
Citiți mai mult

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

