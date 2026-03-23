Primăria Craiova, la un pas să cumpere terenul de lângă cinema Patria

După ce a renunțat la achiziție în urma unor controverse legate de preț, Primăria Craiova revine asupra deciziei și reia demersurile pentru cumpărarea unui teren de 500 mp situat în centrul orașului, lângă Cinematograful Patria, aflat în proprietatea omului de afaceri Fănel Trandafir, cunoscut sub numele de Cimino.

Consiliul Local este chemat în această săptămână să aprobe raportul de evaluare necesar reluării negocierilor. Concret, „se aprobă raportul de evaluare având ca obiect preţul de pornire al negocierii achiziţionării […] a imobilului – teren […] în cuantum de 1.537.539 lei”, adică aproximativ 301.780 de euro, fără TVA. Terenul vizat are „500 mp din acte şi 499 mp din măsurători, este situat în str. A.I. Cuza nr. 17A, înscris în Cartea funciară nr. 222042-Craiova” și a mai fost, în trecut, pe lista de achiziții a municipalității.

Prețul care a stârnit scandalul

Reluarea demersului vine însă în același context sensibil: prețul ridicat al terenului. Evaluarea indică aproximativ 600 de euro pe metrul pătrat, nivel considerat exagerat la momentul primei încercări de achiziție. Atunci, consilierii USR au cerut refacerea rapoartelor, iar nemulțumirile au fost împărtășite inclusiv de aleși din PSD, care au considerat suma „exorbitantă”, mai ales că terenul nu este construibil, după cum scria stiricraiova.ro. În consecință, toate proiectele de achiziție au fost respinse, iar cel privind terenul de pe A.I. Cuza nr. 17A a fost retras complet.

Proprietarul, între negocieri și blocaj

După ce a ratat vânzarea către Primărie în prima etapă Fănel Trandafir şi-a arătat intenţia să îngrădească suprafața de teren, semn că negocierile nu au dus la un rezultat concret. Cu toate acestea, reluarea procedurii de către Primărie readuce terenul în centrul atenției și deschide din nou discuția privind oportunitatea achiziției. Consilierii din opoziție au criticat în repetate rânduri lipsa de transparență în alegerea terenurilor pe care municipalitatea dorește să le cumpere. Ei au cerut explicații clare privind criteriile de selecție. Primarul Lia Olguța Vasilescu a susținut că sunt vizate doar terenuri care pot fi transformate în locuri de joacă, spații verzi sau parcări. Deși procedura este acum reluată oficial, rămâne de văzut dacă Primăria va reuși de această dată să finalizeze achiziția sau dacă proiectul va eșua din nou, pe fondul acelorași controverse.