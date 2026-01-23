(VIDEO) Tânăr de 20 de ani, reținut pentru furt calificat dintr-un centru comercial din Craiova

Polițiștii din cadrul Secției 3 Craiova au reținut, pentru 24 de ore, un tânăr de 20 de ani, din comuna Dioști, bănuit de furt calificat.

Pe 6 ianuarie, polițiștii au fost sesizați prin plângere de către o femeie de 54 de ani, din Craiova, reprezentanta unei societăți comerciale din incinta unui centru comercial din municipiu.

Aceasta a reclamat faptul că, în noaptea de 5 spre 6 ianuarie, persoane necunoscute ar fi pătruns în incinta societății comerciale, de unde ar fi sustras bunuri în valoare totală de 1.650 de lei.

În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au stabilit că autorii ar fi forțat ușa de acces, pătrunzând astfel în interiorul spațiului comercial, de unde ar fi sustras mai multe pachete de cafea.

Ieri, a fost identificat un tânăr de 20 de ani, din comuna Dioști, bănuit de comiterea faptei.

Acesta a fost condus la audieri, iar apoi tânărul a fost reținut pentru 24 de ore.

Ulterior, acesta a fost introdus în arestul din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Astăzi, persoana reținută urmează să fie prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Citește și: (VIDEO) Tragedie în Dolj: doi morți după un accident rutier pe DJ 561 A