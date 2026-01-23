(VIDEO) Tragedie în Dolj: doi morți după un accident rutier pe DJ 561 A

Un grav accident rutier soldat cu două decese s-a produs aseară, pe drumul județean DJ 561 A, în afara localității Băilești, județul Dolj.

Potrivit IPJ Dolj, la fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Formațiunii Rutiere Băileșt. Un tânăr de 23 de ani, din comuna Afumați, în timp ce conducea un autoturism din direcția Băilești către Boureni, a pierdut controlul direcției de deplasare.

Din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, autoturismul a părăsit partea carosabilă, după care s-a răsturnat, impactul fiind unul extrem de violent.

În urma accidentului rutier, conducătorul auto și un pasager în vârstă de 56 de ani, tot din comuna Afumați, au suferit leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decesul acestora.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Citește și: Nicuşor Dan: Coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni