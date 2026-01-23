Nicuşor Dan: Coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi noaptea, despre tensiunile din coaliţia de guvernare, că stă ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni. El a precizat, însă, că este optimist că o să continue.

El a precizat că, dacă acum şapte-opt luni, când vorbea cu reprezentanţii mediului financiar care au împrumutat România, frica lor era de partea financiară, de partea fiscală, acum există îngrijorarea din partea investitorilor cu privire la stabilitate.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la Bruxelles despre afirmaţia secretarului general al PSD, Claudiu Manda, privind ”schimbarea lăutarului” cu privire la premierul Ilie Bolojan şi dacă crede că este posibilă ruperea coaliţie în perioada următoare, potrivit news.ro.

„Mandatul pe care l-au dat românii a fost de a păstra o direcţie pro-occidentală“

”Îmi place că descoperim cuvinte interesante din limba română. Suntem o societate culturalizantă. Eu cred că, faţă de emoţiile pe care le-am avut toţi la sfârşitul anului 2024, cred că mandatul pe care l-au dat românii a fost de a păstra o direcţie pro-occidentală, pro-europeană, pro-transatlantică pentru România.

Şi cred că fiecare din partidele care îşi asumă această direcţie au responsabilitate faţă de votul pe care l-au primit. Cum o să decurgă negocierile dintre ei, persoane, nu pot să anticipez. Ceea ce pot să spun în momentul de faţă este că observ la fiecare din aceste partide dorinţa, responsabilitatea de a continua să fie la guvernare”, a spus preşedintele.

”Coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni”

El a continuat: ”Într-adevăr, faţă de acum şapte-opt luni, când vorbeam cu reprezentanţii mediului financiar, firme, fonduri de investiţii care au împrumutat România, spaima, frica lor era de partea financiară, de partea fiscală, faptul că România se duce într-o eventuală spirală de dobânzi din care să nu poată să iasă. Acum, în momentul ăsta, nu mai au această frică, adică, cumva, fiscal România s-a stabilizat. În schimb, există, primesc întrebarea asta, există îngrijorarea lor cu privire la stabilitate”.

Potrivit preşedintelui, ”coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni”. ”Dar sunt optimist că, cu responsabilitate, o să continue”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

