(VIDEO) Percheziții la Polovragi: lemn furat, bani și utilaje confiscate de polițiști

Polițiștii din Novaci au desfășurat două percheziții domiciliare în localitatea Polovragi, într-un dosar penal ce vizează furtul de material lemnos.

În urma acțiunilor desfășurate la data de 24 martie:

au fost indisponibilizate două autovehicule

au fost ridicate pentru confiscare: două motoferăstraie mecanice, aproximativ 6 metri cubi de lemn de fag, sumele de 7.600 lei și 1.450 euro,



Perchezițiile au avut loc la locuințele a doi bărbați în vârstă de 34 și 47 de ani din localitatea Polovragi.

Acțiunea a fost desfășurată sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Novaci.

30 de metri cubi de lemn furați

Din cercetări a reieșit că, în perioada decembrie 2025 – februarie 2026, suspecții ar fi sustras aproximativ 30 mc de material lemnos.

Lemnul provenea dintr-o rampă primară utilizată de un agent economic din zona Cheile Oltețului.

În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru furt calificat.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului.

Citește și: (VIDEO) Tânăr de 18 ani, reținut în Craiova: conducea fără permis și cu numere false