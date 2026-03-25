(VIDEO) Percheziții la Polovragi: lemn furat, bani și utilaje confiscate de polițiști

Polițiștii din Novaci au desfășurat două percheziții domiciliare în localitatea Polovragi, într-un dosar penal ce vizează furtul de material lemnos.
În urma acțiunilor desfășurate la data de 24 martie:
- au fost indisponibilizate două autovehicule
- au fost ridicate pentru confiscare:
- două motoferăstraie mecanice,
- aproximativ 6 metri cubi de lemn de fag,
- sumele de 7.600 lei și 1.450 euro,
Perchezițiile au avut loc la locuințele a doi bărbați în vârstă de 34 și 47 de ani din localitatea Polovragi.
Acțiunea a fost desfășurată sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Novaci.
30 de metri cubi de lemn furați
Din cercetări a reieșit că, în perioada decembrie 2025 – februarie 2026, suspecții ar fi sustras aproximativ 30 mc de material lemnos.
Lemnul provenea dintr-o rampă primară utilizată de un agent economic din zona Cheile Oltețului.
În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru furt calificat.
Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului.
