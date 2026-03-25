(VIDEO) Percheziții la Polovragi: lemn furat, bani și utilaje confiscate de polițiști

De Mariana BUTNARIU

Polițiștii din Novaci au desfășurat două percheziții domiciliare în localitatea Polovragi, într-un dosar penal ce vizează furtul de material lemnos.

În urma acțiunilor desfășurate la data de 24 martie:

  • au fost indisponibilizate două autovehicule
  • au fost ridicate pentru confiscare:
    • două motoferăstraie mecanice,
    • aproximativ 6 metri cubi de lemn de fag,
    • sumele de 7.600 lei și 1.450 euro,

Perchezițiile au avut loc la locuințele a doi bărbați în vârstă de 34 și 47 de ani din localitatea Polovragi.

Acțiunea a fost desfășurată sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Novaci.

30 de metri cubi de lemn furați

Din cercetări a reieșit că, în perioada decembrie 2025 – februarie 2026, suspecții ar fi sustras aproximativ 30 mc de material lemnos.

Lemnul provenea dintr-o rampă primară utilizată de un agent economic din zona Cheile Oltețului.

În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru furt calificat.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

