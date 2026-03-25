(VIDEO) Tânăr de 18 ani, reținut în Craiova: conducea fără permis și cu numere false

Un tânăr de 18 ani, din Craiova, a fost reținut de polițiști după ce a fost prins conducând ilegal un autoturism pe o stradă din municipiu.

Incidentul a avut loc pe 24 martie, când polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Craiova l-au depistat pe tânăr conducând un autoturism pe strada Constantin Lecca. Acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie

Mașină cu numere false

În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au descoperit că autoturismul avea montate plăcuțe cu numere de înmatriculare false.

Pe baza probelor administrate, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova:

tânărul a fost reținut pentru 24 de ore,

acesta a fost introdus în arestul IPJ Dolj.

Urmează decizia procurorilor

Astăzi, suspectul va fi prezentat procurorilor cu propuneri legale pentru dispunerea unei măsuri preventive.

Tânărul este cercetat pentru:

conducere fără permis,

punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat.

